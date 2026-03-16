Meta может уволить каждого пятого работника — Reuters

Meta, вероятно, готовится к одному из крупнейших сокращений персонала в своей истории. По данным Reuters, компания рассматривает возможность увольнения примерно 20% сотрудников. Источники издания уточняют, что окончательную дату и точное количество сокращений еще не определили. Однако работы в этом направлении уже ведутся.





По информации Reuters, руководство компании уже дало указание топ-менеджерам начать подготовку к оптимизации штата. Топ-менеджеры якобы получили задание «планировать, как сократить персонал», чтобы уменьшить расходы.

Согласно последнему финансовому отчету, по состоянию на 31 декабря 2025 года в Meta работало 78 865 человек. При этом бизнес компании остается масштабным: выручка за четвертый квартал 2025 года почти достигла $60 млрд, а за весь год превысила $200 млрд. Таким образом, ожидаемое сокращение может коснуться примерно 15-16 тыс. сотрудников.

Официально компания не подтвердила предстоящие сокращения. Представитель Meta заявил Reuters, что речь идет лишь о «спекулятивных сообщениях о теоретических подходах».





Впрочем, для Meta большие сокращения не являются новостью. В начале этого года компания уже уволила около 1000 сотрудников в подразделении Reality Labs, которое отвечает за разработку технологий виртуальной реальности и метавселенной.

Еще раньше, в начале прошлого года, Meta сократила примерно 5% персонала, а перед тем провела меньший раунд увольнений в том же месяце.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Параллельно компания активно инвестирует в другую стратегическую сферу — искусственный интеллект. В частности, Meta тратит значительные средства на покупку ИИ-стартапов. Среди таких сделок — приобретение Moltbook, социальной сети для ИИ-агентов, а также стартапа Manus, который разрабатывает агентов для автоматизации различных задач.

Источник: engadget