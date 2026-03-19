Ubisoft уволила 105 сотрудников студии Red Storm: разработки игр больше не будет

Ubisoft прекращает разработку игр в исторической студии Red Storm Entertainment, работавшей над серией Tom Clancy, в результате чего будет потеряно 105 рабочих мест, сообщает VGC. Это произошло в рамках более общей реорганизации Ubisoft.





Студия, базирующаяся в Северной Каролине, продолжит работу в формате глобальной ИТ-поддержки и поддержки движка Snowdrop, однако все разработчики игр были уволены, о чем Ubisoft сообщила внутренне в четверг. Основанная в 1996 году Томом Клэнси, Red Storm создала первые игры по мотивам книг автора, в частности шутеры Rainbow Six и Ghost Recon, которые впоследствии стали крупными игровыми франшизами.

В 2000 году студию приобрела Ubisoft, после чего она разработала многочисленные продолжения Ghost Recon и Rainbow Six, включая Advanced Warfighter (2006). Впрочем, хотя Red Storm наиболее известна своей причастностью к играм Tom Clancy, в последнее десятилетие она сосредоточилась на VR-проектах, таких как Werewolves Within (2016), Star Trek: Bridge Crew (2017) и Assassin’s Creed Nexus VR (2023). Ее последний проект — бесплатная игра The Division Heartland — был отменен в 2024 году после серии публичных тестирований.

Современное развитие франшиз Tom Clancy осуществляют другие подразделения Ubisoft: Massive Entertainment (The Division), Ubisoft Montreal (Rainbow Six Siege), Ubisoft Paris (Ghost Recon Wildlands) и Ubisoft Toronto (ремейк Splinter Cell). Red Storm также принимала участие в разработке Ghost Recon: Future Soldier (2012) и Tom Clancy’s The Division (2016), а также различных игр серии Far Cry.





Решение Ubisoft прекратить разработку игр в Red Storm является частью глобальной программы сокращения расходов, в рамках которой уже было отменено шесть игр, отложено семь других, а также закрыто две студии. Компания также предложила сократить до 200 рабочих мест в своем главном офисе в Париже, Франция, что составляет около 18% персонала, а также подтвердила увольнения в студии в Торонто и других подразделениях.

Ubisoft заявляет, что стремится уменьшить свои фиксированные расходы еще на €200 млн в течение следующих двух лет. Изменения происходят на фоне более широкой финансовой турбулентности Ubisoft: после сделки с Tencent на $1,25 млрд в 2025 году компания фактически распределила ключевые франшизы между подразделениями и начала массово урезать расходы, отменяя проекты и оптимизируя структуру разработки.

Кроме Red Storm, в течение последних месяцев Ubisoft уже провела ряд точечных сокращений: около 40 сотрудников в Торонто, 29 — в Абу-Даби, а также закрыла студию в Галифаксе после голосования работников за профсоюз. Это свидетельствует о системном сворачивании расходов не в одном подразделении, а по всей глобальной сети компании.

В более широком контексте, с 2022 по 2025 год Ubisoft уже сократила тысячи работников и уменьшила общую численность персонала на несколько тысяч человек, переходя к модели с меньшим количеством проектов и большей концентрацией ресурсов. Ubisoft называет это «большой перезапуск», который предусматривает радикальную реорганизацию творческих команд в автономные «креативные хабы». Текущая волна увольнений, включая Red Storm, проходит в рамках этой долгосрочной стратегии стабилизации бизнеса и фокусировки на ограниченном пуле ключевых франшиз.

Источник: VideoGamesChronicle.com