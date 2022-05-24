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eBay выпустил первую коллекцию NFT с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки

eBay выпустил первую коллекцию NFT с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки

Около года назад Ebay объявила, что хочет разрешить торговлю невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на своей платформе. Теперь сделан еще один шаг во вселенную NFT: платформа электронной коммерции запустила свою первую коллекцию NFT. eBay сотрудничала с Oneof и спортивным журналом Sports Illustrated.

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Анимированный 3D-рендеринг легенды хоккея Уэйна Гретцки во время одного из его фирменных движений на льду можно найти в каждой из 13 различных цифровых коллекций, пишет CNBC. По словам организаторов, цель состоит в том, чтобы приблизить любителей спорта к миру NFT — после Гретцки должны быть увековечены другие спортивные легенды.

NFT доступен по цене от десяти долларов США. За это вы получаете токен, который имеет тираж 299 штук. В золотой версии их 199, в платиновой — 99, а в бриллиантовой — всего 15. Их стоимость – от $25, $100 до $1500. Дорогие издания, были распроданы уже через день после запуска. Несколько сотен самых дешевых вариантов все еще доступны. Алмазная версия теперь доступна для перепродажи на Oneof по цене от $15 тыс. до $24 тыс. Самые дешевые NFT продаются за $100.

Партнерство между Ebay и Oneof должно было обеспечить «суперлегкий» опыт покупки, особенно для тех, кто еще не освоился в мире криптовалют, как сказал CNBC генеральный директор Oneof Лин Дай. Платформа хочет, чтобы следующие 100 миллионов человек были в восторге от NFT, и многого ожидает от сотрудничества с Ebay. В конце концов, в прошлом году на Ebay что-то купили 142 млн человек.

Гретцки также должен внести свой вклад в успех. Одна из его коллекционных карт была продана за $3,75 млн в 2021 году. Годом ранее одна из его коллекционных карточек первой в истории хоккея преодолела отметку в $1 млн. Коллекционные карты стали классом активов, который особенно популярен среди инвесторов в последние годы. NFT, которые также процветали в прошлом году, теперь потеряли часть своей привлекательности.

WSJ: «рынок NFT лопается, как мыльный пузырь». Коллекционеры с этим не согласны


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