eBay выпустил первую коллекцию NFT с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки

Около года назад Ebay объявила, что хочет разрешить торговлю невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на своей платформе. Теперь сделан еще один шаг во вселенную NFT: платформа электронной коммерции запустила свою первую коллекцию NFT. eBay сотрудничала с Oneof и спортивным журналом Sports Illustrated.

Анимированный 3D-рендеринг легенды хоккея Уэйна Гретцки во время одного из его фирменных движений на льду можно найти в каждой из 13 различных цифровых коллекций, пишет CNBC. По словам организаторов, цель состоит в том, чтобы приблизить любителей спорта к миру NFT — после Гретцки должны быть увековечены другие спортивные легенды.

Calling all collectors, you can score our first exclusive NFT drop brought to you by @OneOfNFT with a @SInow x @WayneGretzky digital collectible. 🏒

Starting at $10, you can get a limited edition NFT along with bragging rights, unless you decide to sell it.#NFT #eBayExclusive

— eBay (@eBay) May 23, 2022