WSJ: «рынок NFT лопается, как мыльный пузырь». Коллекционеры с этим не согласны

Продажи NFT в сентябре прошлого года достигали 225 тыс. в день, а на этой неделе в среднем еле достигали 19 тыс. Невзаимозаменяемые токены оказались просто картинками, считает редактор The Wall Street Journal Пол Винья.

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Отмечается, что количество активных NFT-кошельков упало на 88% – до 14 тыс. на прошлой неделе. Их максимум – 119 тыс. – был в ноябре прошлого года.

Probably because people realised that the majority of NFT projects being JPEGs with no tangible value wasn’t worth investing in, not to mention all the current barriers / issues At least with gaming you can make an argument that they’re tied to in game assets, which is something https://t.co/FQ9i0r7BFw — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 4, 2022

Такое падение интереса не уникально. В Google Trends запросы по NFT достигли пика в январе, и с тех пор упали на 80%. Отмечают спад интереса и владельцы NFT. Например, токен первого твита соучредителя Джек Дорси продали в марте 2021 года за $2,9 млн. Его покупатель – Сине Эстави, исполнительный директор малайзийской блокчейн-компании Bridge Oracle, в этом году решил продать NFT. Самой высокой ставкой было $280, которую он не принял.

Сам Эстави заявил, что провал продажи не является признаком ухудшения ситуации на рынке, и что это лишь нормальное колебание. Он считает, что рынок NFT все еще развивается, и невозможно предсказать, как он будет выглядеть через несколько лет.

«Я никогда не пожалею о его покупке, потому что этот NFT — мой капитал». Сине Эстави

Наметившийся дисбаланс между спросом и предложением вредит рынку. Аналитики из Chainalysis подсчитали, что на каждого покупателя приходится около пяти NFT, и по состоянию на конец апреля 1,8 млн. человек купили 9,2 млн NFT.

Редактор The Wall Street Journal считает, что бум на NFT спал, потому что коллекционеры разделяют токены, делающие упор на массовость, например. мультяшные персонажи CryptoPunks, и токены, которые создаются уже пользующимися признанием художниками.

Так, одним из известных авторов, делающих ставку на NFT, является нью-йоркский художник Джефф Кунс. Он известен своими огромными скульптурами животных из воздушных шаров, и для каждой реальной скульптуры он добавляет серию NFT. Галерея Pace, которая выставляет его работы, сообщила, что скульптуры Кунса с токенами быстро раскупаются по $2 млн. за штуку.

Популярность NFT выросла в 2021 году, когда музыканты, художники, знаменитости и компании подхватили эту идею. Художник Beeple продал NFT, привязанный к его произведению, за $69 млн. Adidas AG и Nike Inc. чеканили и продавали NFT, привязанные к их кроссовкам.

Зак Фридман, соучредитель и главный операционный директор крипто-брокерской компании Secure Digital Markets, добавляет, что сейчас NFT выделяются благодаря некоторым привилегиям или материальным вещам, связанными с ними.

«Те, что будут оставаться, наверняка будут ориентированы на полезность». Зак Фридман

С авторами статьи не согласны некоторые коллекционеры NFT. Они считают, что такой спад произошел из-за подготовки к запуску метавселенной Otherside и пользователи просто придержали свои финансы для закупки новых токенов. Все NFT Otherdeeds распродали менее чем за три часа, и на них потратили около $900 млн.

Yuga Labs (the ape people) just raised millions by selling virtual land, demand was so high they more or less crashed the Ethereum blockchain, such that transaction fees were in the thousands of dollars just to buy this fake land. Maybe another top signal, but they’re still here. — Zillenial Leninist (@Zillenial_Lenin) May 3, 2022

Отмечается, что Yuga Labs, создавшие Otherside, собрали миллионы, а спрос был настолько высок, что блокчейн Ethereum начал испытывать проблемы с обработкой цепочек, так что комиссионные за транзакции исчислялись тысячами долларов.

good morning — cool ear 💍 pic.twitter.com/eaahNgk1Uc — Gail 🕊 (@GailAlfarATX) May 4, 2022

Заодно и Илон Маск обновил свою аватарку в Twitter, установив изображение из NFT-коллекции Bored Apes все тех же Yuga Labs.

Но уже после торгов средняя стоимость NFT Bored Apes упала с 153.58 ETH до 106.99 ETH.