WSJ: «рынок NFT лопается, как мыльный пузырь». Коллекционеры с этим не согласны

Продажи NFT в сентябре прошлого года достигали 225 тыс. в день, а на этой неделе в среднем еле достигали 19 тыс. Невзаимозаменяемые токены оказались просто картинками, считает редактор The Wall Street Journal Пол Винья.

Отмечается, что количество активных NFT-кошельков упало на 88% – до 14 тыс. на прошлой неделе. Их максимум – 119 тыс. – был в ноябре прошлого года.

Probably because people realised that the majority of NFT projects being JPEGs with no tangible value wasn’t worth investing in, not to mention all the current barriers / issues

At least with gaming you can make an argument that they’re tied to in game assets, which is something https://t.co/FQ9i0r7BFw

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 4, 2022