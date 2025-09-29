Electronic Arts продается за $50 млрд, — WSJ

По данным инсайдеров, издатель игр Electronic Arts готовят к продаже в частную собственность консорциуму инвесторов.

Electronic Arts якобы ведет переговоры о частном приобретении в рамках сделки на сумму примерно $50 млрд, сообщают источники The Wall Street Journal. Если так, сделка станет крупнейшим выкупом компании за счет кредитного финансирования в истории.

Группа инвесторов включает частную компанию Silver Lake, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и инвестиционную компанию Джареда Кушнера Affinity Partners, может обнародовать соглашение с издателем уже на следующей неделе. После сообщения, что EA может стать частной, ее компании выросли на 15%.

Корпорация Electronic Arts в свое время поглотила много игровых студий, как Bioware. Компания выдает такие игры, как Battlefield, Dragon Age, The Sims, Need for Speed, Dead Space, Mass Effect, Apex Legends и игры серии Star Wars в партнерстве с Disney. Также EA Sports известна спортивными играми, как FIFA, NBA Live и NHL.

С 2010-х годов Electronic Arts испытывает финансовые проблемы, что привело к перманентным увольнениям, закрытиям игр и студий, а также многим попыткам изменения формы собственности, продаж и приобретений. В конце концов, в 2022 году начали появляться утечки о том, что EA рассматривает возможность продажи крупной корпорации. Среди возможных покупателей называли Apple, Disney, и NBCUniversal. EA якобы приблизилась к финальной сделке, по которой NBCUniversal отделилась бы от Comcast и интегрировала бы EA. Также говорили о приобретении издателя Amazon, но впоследствии последняя якобы потеряла интерес к сделке.

С 2023 года в Electronic Arts продолжаются еще более масштабные сокращения деятельности. Компания отменяет игры и увольняет работников, также происходят многочисленные изменения в руководстве. Произошло разделение на EA Sports, которая занимается спортивными играми, и EA Entertainment, ответственную за остальное. В том же году имел место тревожный «звонок» для BioWare, из которой уволили 20% персонала, что привело к судебным искам. Компания передает разработку Star Wars: The Old Republic студии Broadsword.

В 2024 году EA уволила 5% штата и отменила необъявленную игру Star Wars. Компания объявила об отказе от лицензированных франшиз и концентрации на собственных брендах. В начале 2025 по издателю ударили плохие продажи прошлогодних Dragon Age: The Veilguard и EA Sports FC 25 , тогда новость привела к обвалу акции на 16% за один день, что повлекло сокращения в Bioware, в частности разгон команды Veilguard. В апреле были уволены около 300 сотрудников и отменена игра в серии Titanfall. В течение года компания продолжает сокращать студии и отменять игры.