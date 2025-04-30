EA уволила до 400 человек в своих студиях и отменила шутер во вселенной Titanfall

Electronic Arts уволила от 300 до 400 работников, в том числе около 100 разработчиков из студии Respawn. И еще отменила игру по Titanfall.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, официально EA не подтвердила конкретные цифры. Но компания признала, что произошли сокращения, которые якобы «распределяют ресурсы для стимулирования будущего роста». Для этого был отменен проект с кодовым названием R7 — это должен был быть шутер, действие которого разворачивалось в той же вселенной, что и Titanfall и Apex Legends. R7 не был анонсирован публично, он был на ранней стадии разработки. Хотя слухи о Titanfall 3 совсем недавно бушевали.

«Сосредоточившись на будущем, мы приняли решение отказаться от двух инкубационных проектов на ранней стадии и внести некоторые целевые коррективы в команду в Apex Legends и Star Wars Jedi. Эти решения непростые, и мы глубоко благодарны каждому члену команды, которого это касается — их креативность и вклад помогли превратить Respawn в то, чем он является сегодня», — подтвердила эти изменения Respawn, хотя и без уточнения масштабов.

В заявлении также указано, что Respawn «расширяет возможности Apex» и «инвестирует в то, что будет дальше для франшизы». Прямо не сказано, но это может быть намеком на полноценную новую игру во вселенной Apex Legends.

Что касается Star Wars Jedi, Respawn снова упомянула о третьей части серии. Команда якобы стремится «поднять планку для повествования сюжета и игрового процесса», но теперь возникает вопрос, как именно они это сделают после такого массового сокращения.

EA уже несколько раз за последний год сокращала штат и отменяла игры, в частности свернула игру Respawn про Мандалорца. А позже отказала создателю Dead Space в разработке четвертой части игры. Вместе с тем студию BioWare сократили до менее чем 100 работников и перевели на разработку Mass Effect. На этот раз компания официально назвала это «изменениями, которые более эффективно согласовывают команды и распределяют ресурсы». Эти изменения касаются и актеров озвучивания, поскольку ранее привлеченных к Apex Legends заставляли обучать ИИ, который их должен заменить.

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Источник: Bloomberg