Реалистичнее, чем когда-либо: впервые со времен Hardline Battlefield 6 получила рейтинг "только для взрослых"

Battlefield 6 впервые за десять лет получила рейтинг «только для взрослых» из-за кровавых сцен, жесткого насилия и ругани.

Последний раз серия сталкивалась с таким в 2015 году после релиза Battlefield Hardline. Но спустя десять лет компания возвращается к М-рейтингу, что делает Battlefield 6 третьей такой во франшизе. До этого M-рейтинг имели Battlefield 4 и Hardline, и обе игры восприняли довольно положительно. Battlefield 1 тоже выходила с пометкой «M», но там не было таких кровавых сцен, поэтому шестая часть возвращает серию к значительно более откровенному подходу.

Рекордно популярная бета-версия показала, что разработчики делают ставку на реалистичность: масштабные разрушения, ощущение ожесточенных боев и максимальное погружение. Фанаты очень тепло встретили тестирование, а некоторые после сокрушительного трейлера Call of Duty Black Ops 7 назвать шестую часть BF еще более перспективной. CoD вообще считают основным конкурентом будущего шутера Electronic Arts, но разница в цене там существенная: ₴3 399 (Black Ops 7) против ₴1 699 (BF6).

Хотя бета-тестирование показало мультиплеер, который будет иметь девять картигроков интересует также режим «королевской битвы». Официально детали о нем не раскрывали, но в сети показали 9 минут геймплея. Он пока выглядит сырым и могут внести изменения, но там ожидается плавание, атаки из воды, прыжки с парашютами, разрушение окружения кувалдой и тому подобное. До релиза остается месяц, поэтому игроки могут получить эксклюзивные предметы, если сыграют в Battlefield 2042.

Релиз Battlefield 6 запланирован на 6 октября 2025 года для ПК и консолей. Тайтл рассказывает о загадочной военной организации Pax Armata, которая решила устроить конфликт мирового уровня.

