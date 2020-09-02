Серийный электрокроссовер Skoda ENYAQ iV представлен официально: мощность 109-225 кВт, запас хода 340-510 км, начало продаж — весна 2021 года

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После нескольких тизеров чехи наконец официально представили серийный электрокроссовер Skoda ENYAQ iV, который стал первой моделью бренда на модульной платформе Volkswagen MEB.

Кроссовер Skoda ENYAQ iV выполнен в фирменной стилистике бренда, при этом использование электрической платформы позволило заметно увеличить объем полезного пространства. По словам разработчиков, внутри так же просторно, как в кроссовере Skoda Kodiaq, хотя по длине электромобиль короче, чем Skoda Octavia.

Внутри особое внимание привлекает 13-дюймовый центральный дисплей на который выводится вся необходимая информация, медиаконтент и настройки. С помощью фирменного мобильного приложения Skoda Connect можно удаленно управлять процессом зарядки и системой кондиционирования.

Начальная версия Skoda ENYAQ iV 50 оснащается электродвигателем мощностью 109 кВт и батареей на 55 кВтч (доступно 52 кВтч), которой достаточно для запаса хода 340 км по циклу WLTP. Далее следует вариант Skoda ENYAQ iV 60 с батареей 62 кВтч (доступно 58 кВтч) и запасом хода 390 км.

Средняя версия ENYAQ iV 80 получит один, но более мощный электродвигатель на задней оси на 150 кВт и батарею емкостью 82 кВтч (доступно 77 кВтч) — именно она позволит получить наибольший запас хода в 500 км по циклу WLTP. Такая же батарея емкостью 82 кВтч будет использоваться в двух старших полноприводных версиях электрокроссовера — 80X и vRS. Эти версии с двумя электродвигателями суммарной мощностью 195 кВт и 225 кВт смогут разгоняться до 180 км/ч, набирая первые 100 км/ч за 6,2 секунды. Ориентировочный запас хода для 80X и vRS идентичен и составляет 460 км.

Зарядить электрокроссовер Skoda ENYAQ iV можно будет тремя различными способами: от бытовой электросети мощностью 2,3 кВт (подзарядка во время ночной или дневной стоянки); от домашней/гаражной «настенной» зарядки мощностью 11 кВт (время полного заряда — от 6 до 8 часов в зависимости от емкости); от скоростных зарядок с мощностью 125 кВт (время заряда от 10 до 80% — порядка 40 минут).

Первыми сойдут со сборочных линий спецверсии Founder’s Edition с особым дизайном и набором функций, эта партия будет ограничена 1895 экземплярами (в честь года основания компании Skoda, которая в этом году празднует 125-летие). Эта версия и вариант ENYAQ RS iV получат особое оформление передней части кузова Crystal Face на основе 130 LED-ламп, для версий ENYAQ 80 iV и ENYAQ 80x iV его можно будет заказать как опцию.

Электромобиль будет собираться в Чехии и продаваться в пяти версиях с задним или полным приводом, а также различной мощностью и запасом хода (до 510 км в самой дальнобойной версии). В некоторых странах уже стартовали предзаказы, при этом поставки начнутся весной 2021 года.

Стоимость Skoda ENYAQ iV в Европе стартует с отметки 33,800 евро за начальную версию ENYAQ iV 50, следующая версия ENYAQ iV 60 обойдется в 39,990 евро (чтобы попасть в программу субсидирования электромобилей стоимостью до 40,000 евро).









Источник: Skoda