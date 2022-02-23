Электрокроссовер Volkswagen ID.4 Pro 2022 года получил увеличенный запас хода в 450 км – на 32 км больше прошлой модели

Американское отделение Volkswagen объявило о расчетных показателях экономии для электрического внедорожника ID.4 2022 года. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США (EPA), ID.4 Pro имеет дальность действия 450 км, что на 32 км больше, чем у модели 2021 года.

ID.4 Pro S с задним приводом получил оценочный запас хода в 431 км, в то время как AWD Pro был оценен в 403 км, а AWD Pro S был оценен в 394 км.

По оценкам (EPA), расход топлива ID.4 Pro составляет 121 MPGe при движении по городу, 102 MPGe при движении по шоссе и 112 MPGe при комбинированном движении по городу и шоссе.

Расход у Pro S составляет 115 MPGe при движении по городу; 97 MPGe при движении по шоссе и 106 MPGe в смешанном режиме.

У AWD ID.4 Pro расход составляет 106 MPGe при движении по городу; 96 MPGe по шоссе и 101 MPGe в комбинированном режиме.

AWD Pro S имеет 100 MPGe при движении по городу, 90 MPGe при движении по шоссе и 95 MPGe в смешанном.

Все модели ID.4 предлагают батарею на 82 кВтч вместе с синхронным двигателем с постоянными магнитами в задней части, обеспечивающими 201 л.с. и 310 Нм крутящего момента. ID.4 AWD добавляет асинхронный электродвигатель на переднюю ось. Передний блок имеет мощность 107 л.с. и 161 Н.м. крутящего момента. Вместе система имеет максимальную мощность 295 л.с. и 460 Нм.

ID.4 2022 года повысит скорость быстрой зарядки постоянным током со 125 кВт до 135 кВт. Также модель будет поставляться с тремя годами неограниченной 30-минутной зарядки на быстрых зарядных устройствах постоянного тока Electrify America без каких-либо дополнительных плат. Новая модель также получит функцию Plug&Charge для быстрой зарядки.

Цены на ID.4 2022 года стартуют с рекомендованных $40 760 за модель Pro с задним приводом. Стартовая розничная цена ID.4 AWD Pro – $44 440, а модели Pro S – от $45 260 за задний привод и $48 940 за полный.