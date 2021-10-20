Электромобиль Volkswagen ID.4 установил рекорд Гиннесса за самую длинную поездку в одной стране: 57,5 тыс. км, 208 зарядок, 48 штатов и 100 дней

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Volkswagen ID.4 получил от «Книги рекордов Гиннесса» официальный диплом за самое длинное путешествие на электромобиле в границах одной страны (предыдущий рекорд был побит более чем вдвое). В период с 13 июля по 18 октября 2021 года команда VW ID.4 USA Tour проехала 35,770 миль (57,566 км) по 48 штатам США и посетила 628 дилерских центров бренда VW.

Таким образом, на путешествие ушло почти 100 дней за которые электромобилю пришлось 208 раз заряжаться на скоростных зарядках сети Electrify America. Собственно, именно это и стало основной задачей пробега — изучение готовности зарядной инфраструктуры США к реальной эксплуатации электромобилей Volkswagen.

Отметим, что на данный момент сеть скоростных зарядок Electrify America включает более 650 зарядных станций в составе порядка 2800 зарядных портов. К концу 2025 года сеть рассчитывает установить более 1800 зарядных станций с более чем 10,000 зарядных разъемов на территории США и Канады.

Напомним, что ранее водородный автомобиль Toyota Mirai установил рекорд Гиннесса, проехав 1360 км от одной заправки на 5,65 кг водорода.

Источник: VW USA