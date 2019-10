Электромобиль Volvo XC40 получит новую инфотейнмент систему на базе Android с беспроводным обновлением версий

Официальный анонс серийного электрокроссовера Volvo XC40 состоится уже завтра, а пока его создатели объявили, что модель получит новую информационно-развлекательную систему на базе Android со встроенными технологиями Google.

Volvo Car Group стала первой компанией, которая начала сотрудничать с корпорацией Google с целью интеграции в свои автомобили информационно-развлекательной системы на базе Android. Она будет содержать такие сервисы как Google Assistant, Google Maps и Google Play Store. Обе компании выступали партнерами в реализации этого проекта на протяжении последних нескольких лет.

Новая система предлагает полную интеграцию с операционной системой Android Automotive, платформой компании Google с открытым кодом. Она предусматривает постоянное обновление в режиме реального времени таких служб, как Google Maps, Google Assistant и других автомобильных приложений.

Электрический кроссовер Volvo XC40 – первый автомобиль бренда Volvo, в котором программное обеспечение и операционная система будет обновляться беспроводным путем. Одной из особенностей операционной системы Android Automotive является то, что она привычна для миллионов разработчиков ОС Android. Технологии и сервисы, созданные разработчиками Google и Volvo Cars, уже будут интегрированы в автомобиль, а дополнительные музыкальные и медиа-приложения будут доступны в Google Play Store.

Google Assistant предлагает ряд функций голосового управления: управление температурой, выбор пункта назначения, воспроизведение музыки и подкастов в Spotify, поддержка связи, например, с помощью отправки сообщений. Такая интеграция способствует уменьшению отвлекающих факторов, так что водитель реже отрывает руки от руля. Google Assistant также позволяет взаимодействовать с умными домашними устройствами изнутри автомобиля Volvo.

Компания Volvo Cars также продолжит развивать программное обеспечение и сопутствующие услуги, используя разработчиков программного обеспечения и цифровую сервисную платформу Volvo On Call. Например, новая информационно-развлекательная система будет полностью интегрирована с Volvo On Call и предложит ряд новых функций, среди которых мониторинг состояния и уровня заряда батареи. Будут доступны и стандартные функции Volvo On Call: предварительный разогрев автомобиля, поиск автомобиля на стоянке, дистанционное запирание и отпирание дверей и совместное использование автомобиля с помощью цифрового ключа.

Интересно, что специалисты Porsche предпочли интегрировать в свой новый электромобиль сервисы компании Apple, а не Google, что лишний раз подчеркивает премиум-направленность данной модели.

Источник: Volvo