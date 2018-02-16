Электромобиль Opel Corsa запустят в производство уже в 2019 году на фабрике в Сарагосе, он будет построен на той же электрической платформе, что и Peugeot 208 и Citroën C3

Глава Opel Майкл Лохшеллер официально объявил, что его компания запустит в производство новое поколение популярного сити-кара Corsa, а также полностью электрическую версию этой модели уже в 2019 году. Автомобили и электромобили Opel/Vauxhall Corsa будут собирать на испанском производстве в Сарагосе, где эта модель дебютировала еще в 1982 году.

В 2017 году американский концерн GM (General Motors) продал свое европейское подразделение Opel, которое изначально было основано в Германии, французской группе Groupe PSA (Peugeot Citroën Automobiles). Нынешний владелец бренда Opel (Vauxhall в Великобритании) активно взялся за реструктуризацию и обновление производства, переводя модели компании на собственные платформы для минимизации расходов. Именно поэтому Opel Corsa нового поколения будет построена на той же архитектуре, что и другие компактные модели материнского бренда – Peugeot 208 и Citroën C3.

В Opel напомнили, что согласно стратегии PACE! в 2020 году в их портфолио будет присутствовать минимум четыре электромобиля, а к 2024 году все актуальные модели Opel/Vauxhall получат электрифицированную версию. При этом производство в Сарагосе (Испания) станет первой фабрикой группы PSA (Peugeot Citroën Automobiles), на которой будут выпускать электромобили.

Отметим, что после запуска в 1982 году эта фабрика выпустила более 13 млн автомобилей, из которых более 10 млн составили Opel Corsa различных поколений. В данный момент в Сарагосе собирают модели Opel Mokka X, the Opel Crossland X и the Citroën C3 Aircross, выпустив 877 тыс. автомобилей в 2017 году.

Напомним, что в начале текущего года PSA Group пообещала электрифицировать все свои автомобили уже к 2025 году, представив в ближайшие годы 40 электромобилей от брендов Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall и DS.

Источник: Autocar