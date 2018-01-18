PSA Group обещает электрифицировать все свои автомобили уже к 2025 году, представив в ближайшие годы 40 электромобилей от брендов Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall и DS

Осенью прошлого года французский автопроизводитель PSA Group объявил о постепенном переходе на электрические модели, а уже в начале текущего года обновил свои планы. Если полгода назад речь шла о том, что к 2023 году 80% моделей группы (бренды Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS) будут электрическими, то теперь руководство компании объявило о достижении 100% результата электрификации автомобилей уже в 2025 году.

Интересно, что электрическими станут не только легковые автомобили, но и коммерческие средства передвижения производителя – всего к 2025 году группа представит более 40 таких моделей от всех пяти брендов. Ранее в PSA Group упоминали, что собираются сделать электрическими 86% основных моделей компании уже к 2023 году, при этом первым на полностью электрические рельсы перейдет Opel, вся модельная линейка которого будет предлагаться с электрическими модификациями уже в 2024 году (имеются в виду как полноценные электромобили, так и подключаемые гибриды).

Также во время общения с прессой руководитель компании Карлос Таварес упомянул, что Peugeot усиленно работает над внедрением технологии беспилотного вождения. Производитель планирует оснастить автономными функциями различного уровня до 80% своих автомобилей уже к 2030 году, при этом 10% из них будут настоящими беспилотниками с 4 или 5 уровнем автономности.

Напомним, что уже в следующем году французы выпустят полностью электрическую версию хэтчбеков Peugeot 208 и DS3 Crossback, а в 2020 году начнут продавать электрический компактный кроссовер Peugeot 2008.

Источник: Automotive News