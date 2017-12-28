Электромобиль Porsche Mission E получит три полноприводные модификации с мощностью 400, 535 и 670 л.с., а также более доступные версии с задним приводом

Немецкий автопроизводитель Porsche представил прототип своего первого электрического суперкара Mission E еще осенью 2015 года, однако серийное производство основанной на этом концепте модели стартует только в конце 2019 года. Тем не менее, разработка модели уже завершена и руководство компании регулярно делится новыми подробностями об этом электромобиле.

В этот раз журналистам из Automobile Magazine наконец стали известны технические подробности о новинке. По их данным, серийная версия Porsche Mission E будет предлагаться в трех модификациях. Модель начального уровня получит электродвигатели суммарной мощностью всего 300 кВт (402 л.с.), модель среднего уровня сможет выдавать 400 кВт (536 л.с.) и наконец старшая версия получит наиболее высокую мощность в 500 кВт (670 л.с.).

Все три модификации будут полноприводными, при этом базовая модель таки получит обещанный ранее ценник в $85 тыс. Также отмечается, что если продажи Porsche Mission E будут успешными, то на рынок может выйти и еще более доступная конфигурация автомобиля с приводом на одну заднюю ось и еще меньшей мощностью.

Интересно, что во всех трех модификациях будет использоваться одинаковый передний электродвигатель мощностью 160 кВт (215 л.с.), способный выдать момент 300 Нм (221 lb-ft). А вот в качестве заднего электродвигателя может использоваться два разных модуля – на 240 кВт (322 л.с.) и с моментом 340 Нм (251 lb-ft) или же более мощный вариант с мощностью 320 кВт (429 л.с.) и моментом 550 Нм (406 lb-ft).

Самая мощная модификация Porsche Mission E сможет разгоняться до скорости 96 км/ч (60 миль/ч) за 3,5 секунды, при этом максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч. Запас хода от полного заряда батарей составит порядка 480 км (300 миль), при этом 80% заряда аккумуляторы смогут набирать всего за 20 минут зарядки.

Напомним, что после старта серийного производства в конце 2019 года компания планирует продавать порядка 20 тысяч экземпляров Porsche Mission E в год.

Источник: Motor1