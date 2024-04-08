Электронный кабинет военнообязанного должен заработать уже летом этого года.

Об этом в интервью Милитарномурассказалазаместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

«Документ «Электронный кабинет военнообязанного» мы планируем летом 2024 года. Мы также запускаем флагманский продукт «Армия +» для военнослужащих», — рассказала она.

Кабинет закладывается законопроектом 10062, который был подписан 2 апреля.

Законопроект предоставляет министерству обороны возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах НАТО.

Благодаря этому, по данным минобороны:

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будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;

ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войска;

усилится защита данных от кибератак РФ.

Благодаря электронному кабинету гражданин сможет уточнить по себе информацию, актуализировать информацию и понять, какие же данные находятся по нему или по ней в реестре «Оберіг».

«Например, человек ошибочно внесен в розыск в обереге, а он на самом деле не в розыске и не имеет оснований для этого занесения. Такое бывает, это человеческий фактор. Работники ТЦК и СП могут также ошибиться и желательно, чтобы военнообязанный об этом знал. Поэтому мы делаем такой интерфейс для взаимодействия между государством и человеком», — пояснила Черногоренко.

Человек сам сможет направлять запрос за своей подписью в реестры, получать автоматически сформированный ответ и этот ответ будет складываться в реестр.

То есть, фактически человек просто инициирует обновление данных и после этого эти данные дополняют или доформируют и электронную карточку.

Цель сервиса заключается в том, чтобы убрать очереди из ТЦК и СП и необходимость подавать документы для уточнения данных.