Электрический внедорожник Kia EV9 2025 года получил новые опции в базе при прежней цене

Kia представила электрический внедорожник EV9 модельного ряда 2025 года. Компания добавила в базовую комплектацию несколько новых функций и возможностей, оставив прежнюю цену. Благодаря этому автопроизводитель надеется стимулировать продажи.

Kia EV9 2025 года имеет такие новые функции в базе, как система кругового обзора, замшевые потолки и новый двухцветный руль. Все комплектации включают новые функции безопасности, такие как мониторинг слепых зон, предотвращение столкновений при парковке спереди и сзади, предупреждение о расстоянии при парковке.

Также предлагается несколько платных дополнительных опций. Kia добавила проекционный дисплей, который можно приобрести отдельно за $440, а пакет «Комфорт» с Kia Digital Key 2 теперь стоит $815 вместо предыдущих $1100.

Несмотря на дополнительные обновления, Kia оставила цены на EV9 неизменными на 2025 год. Стоимость базовой модели с одним двигателем (Single-Motor Air) начинается от $55500. Она комплектуется батареей емкостью 99,8 кВтч и имеет запас хода 501 км. Версия с двумя моторами (Dual-Motor Air) стоит от $58500. Она имеет такой же аккумулятор, но меньший автономный пробег — до 445 км. Также предлагается «спортивная» версия Dual-Motor GT-Line. В этом случае мощность силовой установки составляет до 380 л.с. (238 кВт), а крутящий момент — 650 Нм. Цена начинается с $63000.

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Источник: electrek