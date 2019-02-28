Energizer также представила сгибающийся смартфон — с двумя экранами, Snapdragon 855, 5G и аккумулятором на 10 000 мА•ч. И он почти втрое дешевле Huawei Mate X

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Avenir Telecom, выпускающая смартфоны под брендом Energizer, показала в рамках завершающейся сегодня выставки MWC 2019 не только Energizer Power Max P18K Pop с аккумулятором рекордной емкости 18 000 мА·ч, которые многие отожествляют с кирпичом из-за огромных размеров новинки. Второй новинкой бренда Energizer, стремящегося не отставать от лидеров рынка в лице Samsung и Huawei, стала складная модель со сгибающимся экраном. Новинка называется Energizer Power Max P8100S.

В Energizer решили пойти по стопам Samsung, использовав конструкцию с двумя экранами — одним большим, складывающимся внутрь, и одним маленьким, использующимся в сложенном состоянии. Основной экран характеризуется диагональю 8,1 дюйма и разрешением 2048х1536 пикселей, дополнительный — шестидюймовый с разрешением 2160х1080 пикселей.

Основой Energizer Power Max P8100S служит SoC Qualcomm Snapdragon 855, дополненная модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Сдвоенная основная камера включает модули разрешением 48 и 12 Мп, фронтальная камера построена на 24-мегапиксельном сенсоре изображения. Роль ОС отведена Android 9.0 Pie.

Аккумулятор Energizer Power Max P8100S имеет емкость 10 000 мА•ч, что также является рекордным значением среди смартфонов этой категории.

К сожалению, данных о размерах и массе нет, но визуально по фотографиям вполне можно оценить габариты. Да, на титул рекордно тонкого он явно не претендует.

В продажу смартфон Energizer Power Max P8100S поступит только в ноябре, но по гораздо более доступной цене, нежели Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Цена Energizer Power Max P8100S — 850 евро. То есть, Energizer Power Max P8100S стоит почти втрое дешевле, чем Huawei Mate X, который ожидается в середине года по цене 2300 евро. Так зачем платить больше? 😉

Источник: Android Authority