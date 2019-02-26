Толщина смартфона Energizer Power Max P18K Pop с батареей на 18000 мА·ч составляет почти 2 см

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Как и ожидалось, компания Avenir Telecom, которая лицензировала бренд Energizer, привезла на выставку MWC 2019 смартфон с чрезвычайно ёмкой батареей – Energizer Power Max P18K Pop. Как видно из названия, ёмкость батареи в этом устройстве составляет внушительные 18000 мАч.

Как отмечает производитель, такая ёмкая батарея обеспечивает целую неделю работы без подзарядки при типичном режиме использования. Или же аппарат может на протяжении 48 часов безостановочно показывать видео. Поддерживается технология быстрой зарядки, но даже с ней полная зарядка аккумулятора занимает 8 часов. Но расплачиваться за высокую автономность пришлось увеличенными размерами. И если длина и ширина смартфона Energizer Power Max P18K Pop сопоставима с другими устройствами на рынке, то толщина по нынешним меркам является огромной – 18 мм. Это примерно как толщина трёх с половиной iPhone вместе взятых. Даже многие современные ноутбуки имеют меньшую толщину.

Что касается прочих технических характеристик новинки, то устройство оснащено 6,2-дюймовым дисплеем с небольшими рамками, в котором нет выреза или отверстий. Двойная камера для автопортретов расположена в выдвижном модуле. В устройстве используется процессор производства MediaTek (точная модель не называется), 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. В качестве операционной системы используется версия Android 9.

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop поступит в продажу летом этого года, но его цена пока не называется.

Источник: The Verge