Энтузиаст реализовал трассировку лучей в реальном времени на игровой консоли SNES, вышедшей 30 лет назад





Технология трассировки лучей на протяжении нескольких лет доступна на ПК, а с недавних пор появилась и на игровых консолях нового поколения PS5, Xbox Series S и X. Трассировка лучей требует наличия мощного оборудования, потому даже не все компьютеры, выпущенные на протяжении последних двух лет, поддерживают её. Но теперь эту технологию удалось реализовать на старой игровой консоли SNES (Super Nintendo Entertainment System), которая была выпущена ещё в 1990 году и не может похвастаться производительными компонентами.

Трассировку лучей на консоли SNES удалось запустить благодаря усилиям программиста Бена Картера. Он внёс модификацию в аппаратную часть консоли, добавив в неё микросхему, которую он называет SuperRT. Картер добавил этот программируемый чип (FPGA) в игровой картридж. Такая возможность была изначально доступна для консоли. Ранее с помощью специального чипа Super FX некоторым играм удавалось добавлять трёхмерную графику и спецэффекты. В случае модификации Картера, чип SuperRT берёт на себя обработку трассировки лучей в реальном времени, не оказывая влияния на общую производительность консоли.

Оценить эффект от добавления трассировки лучей в игровую консоль SNES можно в следующем видео.

А в блоге Бена Картера можно подробно ознакомиться с процессом модификации консоли.

Источник: The Verge