Epic Games будет взимать по $1850 в год с разработчиков, которые используют Unreal Engine не для игр

Epic Games анонсировала новую схему ценообразования для разработчиков, которые создают неигровые продукты с использованием движка Unreal Engine. Компания будет взимать годовую подписку «за место» в размере $1850. Термин «за место» фактически означает «человек, использующий программное обеспечение». Эти изменения вступят в силу с выпуском Unreal Engine 5.4 в конце апреля.

Хотя Unreal Engine известен прежде всего как инструмент для разработки игр, он регулярно используется в различных отраслях промышленности, на что и ориентирована эта схема ценообразования. Итак, платить $1850 должны будут компании, которые создают линейный контент, например телешоу и фильмы, разрабатывают автомобильные информационно-развлекательные платформы или аттракционы в тематическом парке. В настоящее время Epic Games не зарабатывает на большинстве этих пользователей, поскольку конечные продукты не являются, как сказал Суини в прошлом году, «приносящими роялти».

Ежегодная плата предоставляет этим пользователям доступ к самому Unreal Engine, инструменту визуализации в реальном времени Twinmotion и программному обеспечению 3D-моделирования RealityCapture. Однако организации могут приобрести отдельные лицензии для каждого из этих продуктов. Twinmotion будет стоить $445 в год, а RealityCapture — $1250 в год.

Вместе с тем предусмотрены некоторые исключения. Компании, которые имеют годовой валовой доход менее $1 млн, не должны будут платить комиссию. То же самое касается студентов, преподавателей и любителей. Компании, которые разрабатывают плагины для Unreal Engine, могут продолжать использовать ПО бесплатно, но Epic скорректирует долю дохода.

Разработчики игр и в дальнейшем будут иметь бесплатный доступ к Unreal Engine, платя лишь 5% роялти за созданное программное обеспечение, которое приносит более $1 млн валового дохода за весь период. В 2020 году компания Epic увеличила порог бесплатного использования с $50 тыс. до $1 млн.

Источник: Engadget

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