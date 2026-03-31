Steam только что завершил свою весеннюю распродажу — и сразу эстафету подхватил Epic Games Store. Epic Games Store Spring Sale 2026 уже начался, предлагая скидки до 90% на одни из лучших игр последних лет.





Давайте взглянем на самые привлекательные скидки весенней распродажи.

Star Wars Jedi: Survivor — 90% скидка

Один из лучших экшенов по вселенной Star Wars: Кэл Кэстис продолжает борьбу против Империи через пять лет после событий Fallen Order. Паркур, световой меч и открытые планеты — все на месте, и сейчас это стоит почти ничего.





Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 80% скидка (базовая версия — 75%)

Один из лучших открытых миров в истории жанра. Ковбойская сага Артура Моргана до сих пор выглядит лучше большинства новых игр. Если каким-то чудом пропустили — вот он, ваш шанс.

Alan Wake 2 — 70% скидка

Психологический триллер от Remedy, где писатель-детектив и агент ФБР по очереди ведут расследование в распадающейся реальности. Одна из самых смелых игр последних лет с точки зрения нарратива и визуала.

Cyberpunk 2077 — 65% скидка

После масштабных обновлений и дополнения Phantom Liberty игра наконец-то стала тем, чем должна была быть с первого дня. Открытый киберпанк-мир Найт-Сити с одним из лучших сюжетов в жанре.

Battlefield 6 — 40% скидка

Возвращение серии к масштабным мультиплеерным баталиям с разрушительной средой и картами на сотни игроков.

Kingdom Come: Deliverance 2 — 50% скидка

Реалистичная RPG в средневековой Богемии, где приходится учиться фехтованию, читать книги и не забывать поспать. Один из самых иммерсивных открытых миров 2025 года.





Grand Theft Auto V Enhanced — 50% скидка

Обновленная версия для нового поколения. Актуальная перед выходом GTA VI — хотя шестая часть на старте будет только на консолях.

Clair Obscur: Экспедиция 33 — 20% скидка

Победитель GOTY 2025 с французским флером и боевой система в реальном времени, встроенной в пошаговую RPG. Эмоциональная, красивая и неожиданно глубокая.

Split-Fiction — 30% скидка

Кооперативный платформер от авторов It Takes Two — двое авторов попадают в собственные фантастические миры и должны сотрудничать, чтобы выбраться.





ARC Raiders — 20% скидка

Кооперативный шутер от Embark Studios, где команда рейдеров противостоит механизированному вторжению с орбиты. Сегодня, кстати, вышло большое обновление Flashpoint.





Borderlands 4 — 30% скидка

Четвертая часть культового лутер-шутера с фирменным юмором, миллиардами единиц оружия и кооперативом на четверых.

MIO: Memories In Orbit — 20% скидка

Критически одобренный платформер 2026 года о мальчике и его роботе, путешествующих по заброшенной космической станции в поисках воспоминаний.





Menace — 25% скидка

Пошаговая стратегия в научно-фантастическом сеттинге, где вы командуете отрядом в тактических миссиях против инопланетной угрозы.





И несколько других интересностей для геймеров этой весной.

Источник: Wccftech