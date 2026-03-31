Epic Games Store запустил весеннюю распродажу: скидки до 90%

София Шадрина

Epic Games Store

Steam только что завершил свою весеннюю распродажу — и сразу эстафету подхватил Epic Games Store. Epic Games Store Spring Sale 2026 уже начался, предлагая скидки до 90% на одни из лучших игр последних лет.


Давайте взглянем на самые привлекательные скидки весенней распродажи.

Star Wars Jedi: Survivor — 90% скидка

Один из лучших экшенов по вселенной Star Wars: Кэл Кэстис продолжает борьбу против Империи через пять лет после событий Fallen Order. Паркур, световой меч и открытые планеты — все на месте, и сейчас это стоит почти ничего.


Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 80% скидка (базовая версия — 75%)

Один из лучших открытых миров в истории жанра. Ковбойская сага Артура Моргана до сих пор выглядит лучше большинства новых игр. Если каким-то чудом пропустили — вот он, ваш шанс.

Alan Wake 2 — 70% скидка

Психологический триллер от Remedy, где писатель-детектив и агент ФБР по очереди ведут расследование в распадающейся реальности. Одна из самых смелых игр последних лет с точки зрения нарратива и визуала.

Cyberpunk 2077 — 65% скидка

После масштабных обновлений и дополнения Phantom Liberty игра наконец-то стала тем, чем должна была быть с первого дня. Открытый киберпанк-мир Найт-Сити с одним из лучших сюжетов в жанре.

Battlefield 6 — 40% скидка

Возвращение серии к масштабным мультиплеерным баталиям с разрушительной средой и картами на сотни игроков.

Kingdom Come: Deliverance 2 — 50% скидка

Реалистичная RPG в средневековой Богемии, где приходится учиться фехтованию, читать книги и не забывать поспать. Один из самых иммерсивных открытых миров 2025 года.


Grand Theft Auto V Enhanced — 50% скидка

Обновленная версия для нового поколения. Актуальная перед выходом GTA VI — хотя шестая часть на старте будет только на консолях.

Clair Obscur: Экспедиция 33 — 20% скидка

Победитель GOTY 2025 с французским флером и боевой система в реальном времени, встроенной в пошаговую RPG. Эмоциональная, красивая и неожиданно глубокая.

Split-Fiction — 30% скидка

Кооперативный платформер от авторов It Takes Two — двое авторов попадают в собственные фантастические миры и должны сотрудничать, чтобы выбраться.


ARC Raiders — 20% скидка

Кооперативный шутер от Embark Studios, где команда рейдеров противостоит механизированному вторжению с орбиты. Сегодня, кстати, вышло большое обновление Flashpoint.


Borderlands 4 — 30% скидка

Четвертая часть культового лутер-шутера с фирменным юмором, миллиардами единиц оружия и кооперативом на четверых.

MIO: Memories In Orbit  — 20% скидка

Критически одобренный платформер 2026 года о мальчике и его роботе, путешествующих по заброшенной космической станции в поисках воспоминаний.


Menace — 25% скидка

Пошаговая стратегия в научно-фантастическом сеттинге, где вы командуете отрядом в тактических миссиях против инопланетной угрозы.


И несколько других интересностей для геймеров этой весной.

Знижки на Epic Games Store
Источник: Wccftech

На распродаже PlayStation Store заметили динамические скидки: между поощрением и несправедливостью
"А скидки цветут...": Steam приглашает игроманов к весенней распродаже
Epic Games уволила более 1000 сотрудников из-за падения интереса к Fortnite
Программист с терминальным раком мозга попал под массовые увольнения Epic — Суини обещает обеспечить страховку
Суммарная мощность ПК и консолей игроков в Fortnite превышает 30 ГВт
Турция угрожает замедлить Steam и EGS на 90% за отсутствие локальных офисов
Вышел официальный украинский трейлер "Супердевушки": премьера ровно через 3 месяца
Уже не слухи: GSC и АТБ официально анонсировали выпуск интерактивного альманаха S.T.A.L.K.E.R. 2
С 1 апреля: Samsung повысит цены на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 и S25 Edge
Иран (КСИР) угрожает уничтожить офисы Apple, Google и Microsoft на Ближнем Востоке
Материнская плата ASRock "сожгла" три процессора Ryzen 7 9800X3D подряд: обновления не помогают
Создатели Disco Elysium назвали дату релиза шпионской RPG ZERO PARADES: For Dead Spies
