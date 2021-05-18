Epic Games судится с компанией Nreal из-за сходства её названия с зарегистрированным брендом Unreal





Компания Epic Games подала в суд на производителя гарнитур дополненной реальности Nreal за нарушение товарного знака Unreal Engine. Epic Games утверждает, что «не случайно» имя Nreal «выглядит и звучит практически идентично» бренду Unreal. Поскольку Nreal планирует выйти на рынок США в конце этого года, Epic Games хочет возместить убытки и отклонить заявку на регистрацию этого товарного знака.

Epic Games утверждает, что помимо того факта, что название Nreal очень похожего на Unreal, обе компании также конкурируют в одной сфере бизнеса. Китайская компания Nreal производит гарнитуру дополненной реальности Nreal Light, которая проецирует трёхмерные объекты в реальное пространство, и разработала демонстрационную игру под названием Nreal Tower. Её очки появились в Корее в прошлом году, и Nreal постепенно расширила их доступность, объявив о планах запуска в США во втором квартале 2021 года.

Между тем Unreal Engine от Epic Games – это широко распространённый инструмент для создания игр, который также используется для фильмов и 3D-дизайна общего назначения. Например, в процессе съёмки сериала «Мандалорец» использовалась специальная система на базе больших 240-дюймовых LED-экранов и движка Unreal Engine, которая применялась для создания цифрового окружения.

Компания Epic Games также проявляла интерес к дополненной реальности, хотя и не указала, что создаёт устройства. В иске отмечается, что «Epic ожидает, что Unreal Engine займёт видное место в создании виртуальной метавселенной, трёхмерной социальной платформы в реальном времени, где друзья встречаются, чтобы общаться и получать удовольствие». Очки Nreal даже поддерживают Unreal Engine. Epic Games утверждает, что всё это потенциальное пересечение названий, брендов, гарнитур может сбить с толку покупателей.

Отметим, компании Epic Games и Nreal долгие годы тихо борются за торговую марку Unreal. Epic Games подала заявку на блокировку товарного знака Nreal в 2018 году, и после этого компании обсудили мировое соглашение. Но в иске Epic утверждается, что обсуждение было «бесплодным». А недавно Nreal опубликовала в сервисе микроблогов Twitter сообщение, в котором обещались «большие новости», запланированные на 20 мая. Компания отметила, что «то, чего вы все ждали, уже в пути». Epic Games подала свой иск в суд на следующий же день после этой публикации.

Источник: The Verge