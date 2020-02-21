Как Industrial Light & Magic и Epic Games снимали сериал «Мандалорец» и создавали спецэффекты для него [видео]





Фантастический сериал The Mandalorian / «Мандалорец» для стриминговой платформы Disney+ стал знаковым событием не только для фанатов Star Wars, но и для тех, кто интересуется созданием спецэффектов для видеоконтента. Дело в том, что при ограниченном (по сравнению с кинофильмами) бюджете творцам сериала удалось создать правдоподобный живой мир с множеством локаций.

Дело в том, что известная в даннном сегменте компания Industrial Light & Magic (ILM) во время съемок использовала не только традиционный зеленый задник, но и новую технологию StageCraft на основе 240-дюймовых LED-экранов, которые отрисовывали задний план в реальном времени и выступали в качестве дополнительного источника освещения. В итоге у команды получилась полукруглая светодиодная стена шириной более 20 метров с потолком, которая перекрывала 270 градусов обзора.

Система создавалась совместно с Epic Games, предоставившей свой игровой движок Unreal Engine для создания цифрового окружения. Таким образом получилась своеобразная виртуальная съемочная площадка, которая помогала актерам лучше представлять себе снимаемую сцену, а съемочной группе — точнее выбирать необходимые ракурсы и режимы съемки. Более того, если режиссеру не нравится какой-то элемент на заднем планы сцены, его можно оперативно убрать или изменить, ведь речь идет о 3D-модели в реальном времени, а не живых декорациях или эффектах на стадии постпродакшена.

Компания ILM анонсировала, что сделает решение StageCraft доступным для всех желающих снять сериал или фильм, так что в ближайшем будущем можно ожидать рост количества зрелищных проектов.

P.S. В этом ролике можно более подробно рассмотреть, как в режиме реального времени создается цифровой задник на основе технологий Unreal Engine Project Spotlight.

Источник: The Verge