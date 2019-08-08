Ericsson и Vodafone запустили 5G в Германии и рассчитывают, что к концу 2021 года им будут пользоваться 20 млн немцев





Всего через несколько недель после успешного участия в аукционе частот 5G и совершения первого некоммерческого видеозвонка, компания Vodafone запустила сети 5G в более чем 20 городах Германии на основе сетевого оборудования Ericsson.

Компания Ericsson развернула коммерческое аппаратное обеспечение Massive MIMO AIR 6488 и Baseband 6630 из линейки продуктов Ericsson Radio System, используемых в сети Vodafone. Кроме того, базовые станции стандарта 5G подключены к сети с развитым пакетным ядром (5G Evolved Packet Core). Те же решения компании Ericsson будут использованы для развертывания сети 5G от Vodafone в Великобритании и Испании.

На пресс-конференции, состоявшейся в Дюссельдорфе, генеральный директор компании Vodafone Germany Ханнес Аметсрайтер активировал первые базовые станции мобильной связи пятого поколения.

На этом мероприятии также были продемонстрированы скорости более 1 Гбит/с, достигнутые благодаря технологиям Ericsson, а демозона была оборудована беспроводной сетью радиодоступа, в частности, радиоточками пятого поколения и компонентами сети 5G с развитым пакетным ядром.

На сегодняшний день 5G-сеть развернута в Кельне, Дюссельдорфе и Дортмунде. В августе этого года Vodafone Germany планирует разместить 120 антенн и более 50 базовых станций 5G, покрыв такие новые города как Дармштадт, Мюльхайм-на-Руре и Франкфурт. Vodafone предполагает к концу 2021 года обеспечить в Германии связью 5G около 20 миллионов человек.

Напомним, что первым европейским государством, полностью покрытым 5G-связью, стало Монако. В свою очередь, Verizon обещает покрыть 5G «половину территории США» уже к концу следующего года. Ну, а по мнению главы НКРСИ и мобильных операторов в Украине 5G может появится уже в 2020 году.

Источник: Ericsson