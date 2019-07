Монако стало первым европейским государством, полностью покрытым 5G-связью

Княжество Монако стало первым европейским государством, территория которого полностью покрыта сетью нового стандарта 5G. Об этом пишет HelloMonaco со ссылкой на владельца местного мобильного оператора-монополиста Monaco Telecom Ксавьера Нила, французского миллиардера.

#5G world premiere: @MonacoTelecom first full #5G country! Ultra-high-speed recorded at 1.4Gbps. #5G included in all mobile packages. #5GReadyToGo #ExtendedMonaco pic.twitter.com/cGJTICdeYr

— Xavier Niel (@Xavier75) July 9, 2019