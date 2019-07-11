Монако стало первым европейским государством, полностью покрытым 5G-связью

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Княжество Монако стало первым европейским государством, территория которого полностью покрыта сетью нового стандарта 5G. Об этом пишет HelloMonaco со ссылкой на владельца местного мобильного оператора-монополиста Monaco Telecom Ксавьера Нила, французского миллиардера.

«Мировая премьера 5G: Monaco Telecom — первый оператор в мире, целиком покрывший 5G всю страну! Сверхскоростной интернет на скоростях до 1,4 Гбит/сек. 5G включен во все мобильные тарифы», — заявил Нил в Twitter.

Как сообщается, используемое Monaco Telecom 5G-оборудование было разработано и установлено компанией Huawei. По словам главы китайской корпорации Го Пина, «небольшая территория Монако позволяет сделать княжество своего рода технологической витриной в целом ряде цифровых секторов, к примеру, соединив развитие сетей 5G c программой технологий умного города».

«Опыт Монако имеет все шансы послужить примером как для других операторов связи, так и для других государств», — подчеркнул глава Huawei.

«5G — это не просто улучшение пропускной способности мобильных сетей, которое придется по душе рядовым пользователям; это предвестник смены экономической парадигмы и интеграции высоких технологий во все сферы нашей жизни. Энергетика, медицина, СМИ, здравоохранение, общественная безопасность, беспилотный транспорт — благодаря 5G все эти сферы трансформируются до неузнаваемости, открыв перед княжеством и его жителями огромные возможности», — прокомментировал запуск 5G Фредерик Гент, межведомственный делегат Монако, отвечающий за развитие технологического сектора.

Аналогичного мнения придерживается президент Monaco Telecom Этьена Франзи, который указывает, что развертывание на территории княжества сети пятого поколения является частью плана, направленного, прежде всего, на расширение использования в стране передовых технологий: так, в ближайшем будущем власти карликового государства намерены выдать пожарным дроны, которые поддерживают передачу данных по 5G и способны обеспечить трансляцию картинки с бортовых камер в сверхвысоком качестве, а также реализовать при помощи 5G «технологию телемедицинской экспресс-диагностики» для врачебных бригад МЧС.

Напоследок отметим, что возможность пользоваться сетями 5G в рамках действующих тарифов для рядовых пользователей Monaco Telecom будет доступна до конца июля 2020 года.

Источник: France24