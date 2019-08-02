Verizon покроет 5G «половину территории США» уже к концу следующего года
Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг в интервью CNBC заявил, что уже в следующем году мобильная связь пятого поколения будет доступна на половине территории США. А к 2024 году смартфон с поддержкой 5G появится у половины жителей страны.
Ранее стало известно, что Verizon в ближайшее время развернет мобильную сеть пятого поколения в четырех новых городах: Атланте, Детройте, Индианаполисе и Вашингтоне. Также расширится уже существующее покрытие в Чикаго, Денвере, Миннеаполисе, Провиденсе и Сент-Поле, где доступ к 5G пока ограничен отдельными районами.
До конца года компания планирует обеспечить связью 5G еще около 30 городов, включая Финикс, Бостон, Кливленд, Солт-Лейк-Сити и Даллас.
По мнению Вестберга, привычному стандарту 4G осталось всего несколько лет — 5G быстро придет на смену сотовой связи четвертого поколения, поскольку обеспечивает намного более быстрое соединение, что ускоряет загрузку веб-страниц и работу приложений. Кроме того, глава Verizon отчитался, что на развертывание сетей 5G у оператора уходит меньше времени, чем в свое время уходило на развертывание 4G-связи, благодаря внутренней оптимизации деятельности компании.
Напоследок отметим, что в настоящее время Verizon является лидером по развертыванию сетей 5G в США, но, конечно, не единственным оператором, который этим занимается. Пилотные программы в отдельных городах также запустили все главные конкуренты — AT&T, Sprint и T-Mobile.
Источник: hightech.plus
- 5G-сеть Verizon на данный момент поддерживает работу с такими устройствами, как LG V50 ThinQ 5G, moto z3 и z4 (только модели с 5G-модулем), Samsung Galaxy S10 5G и Inseego MiFi® M1000.