Verizon покроет 5G «половину территории США» уже к концу следующего года

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Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг в интервью CNBC заявил, что уже в следующем году мобильная связь пятого поколения будет доступна на половине территории США. А к 2024 году смартфон с поддержкой 5G появится у половины жителей страны.

Ранее стало известно, что Verizon в ближайшее время развернет мобильную сеть пятого поколения в четырех новых городах: Атланте, Детройте, Индианаполисе и Вашингтоне. Также расширится уже существующее покрытие в Чикаго, Денвере, Миннеаполисе, Провиденсе и Сент-Поле, где доступ к 5G пока ограничен отдельными районами.

До конца года компания планирует обеспечить связью 5G еще около 30 городов, включая Финикс, Бостон, Кливленд, Солт-Лейк-Сити и Даллас.

По мнению Вестберга, привычному стандарту 4G осталось всего несколько лет — 5G быстро придет на смену сотовой связи четвертого поколения, поскольку обеспечивает намного более быстрое соединение, что ускоряет загрузку веб-страниц и работу приложений. Кроме того, глава Verizon отчитался, что на развертывание сетей 5G у оператора уходит меньше времени, чем в свое время уходило на развертывание 4G-связи, благодаря внутренней оптимизации деятельности компании.

Напоследок отметим, что в настоящее время Verizon является лидером по развертыванию сетей 5G в США, но, конечно, не единственным оператором, который этим занимается. Пилотные программы в отдельных городах также запустили все главные конкуренты — AT&T, Sprint и T-Mobile.

Источник: hightech.plus