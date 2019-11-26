Ericsson Mobility Report: В 2025 году 65% мирового населения будет жить в зоне действия 5G-сетей (2,6 млрд 5G-подключений), на которые будет приходиться 45% общемирового мобильного трафика





Компания Ericsson опубликовала свежий отчет Ericson Mobility Report, в котором представлен прогноз развития технологий и услуг связи на период до конца 2025 года.

По оценке Ericsson, в связи с быстрым развитием экосистемы 5G в ближайшие шесть лет число подключений к 5G-сетям превысит 2,6 млрд. При этом среднее потребление трафика в расчете на один смартфон вырастет с нынешних 7,2 ГБ до 24 ГБ к концу 2025 года. Будущий стремительный рост связан с появлением новых услуг, в числе которых – возможность смотреть потоковое видео с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей (7,2 ГБ в месяц – это 21 минута HD-видео (1280×720) в день, 24 ГБ в месяц – это 30 минут HD-видео и 6 минут контента в VR ежедневно).

В 2019 году запущены услуги 5G в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. В общей сложности, намерение запустить коммерческие 5G-сети анонсировали около половины операторов в мире. В октябре 2019 года в сетях 5G зарегистрировано 10 млн подключений.

Спрос на услуги 5G растет быстрыми темпами. В Южной Корее, где коммерческие услуги 5G с апреля этого года предоставляют все три оператора, уже зафиксировано 3 миллиона подключений к сетям 5G. Настоящий бум подключений к сетям 5G переживает Китай, где коммерческие услуги 5G доступны абонентам с октября 2019 года. В странах, где новое поколение связи уже работает, пакеты услуг 5G стоят примерно на 20% дороже, чем сопоставимые услуги 4G.

Подключения по типам технологий (млрд)

Ожидается, что по итогам 2019 года в сетях пятого поколения будет 13 млн подключений. В 2020 году развитие услуг 5G ускорится – будут сформированы условия для массового внедрения новых технологий, и к концу 2025 года в мире будет уже 2,6 млрд подключений к сетям 5G. Согласно представленному в отчете прогнозу, к концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, в которых будет генерироваться 45% общемирового мобильного трафика.

Уже сегодня очевидно, что сети 5G будут развиваться быстрее, чем сети LTE в момент их запуска в 2009 году. Согласно прогнозу Ericsson, лидерство по уровню проникновения услуг 5G в ближайшие годы будет принадлежать Северной Америке, где в конце 2025 года 74% мобильных подключений придется на сети 5G. На втором месте – страны Северо-восточной Азии с показателем в 56%, на третьем – Европа с 55%.

Несмотря на развитие 5G-сетей, в ближайшие шесть лет доминирующей технологией мобильной связи будет оставаться LTE. В 2022 году ожидается 5,4 млрд мировых подключений к сетям LTE, а затем в связи с миграцией абонентов в сети 5G число подключений к LTE будет сокращаться и в 2025 году уменьшиться до 4,8 млрд. Примечательно также, что в новом отчете Ericsson прогнозирует более медленное сокращение числа подключений к сетям 2G (GSM/EDGE-only), чем ожидалось ранее. В основном, это связано с интересом к этой технологи в странах Ближнего Востока и Африки – устройства 2G имеют увеличенный цикл жизни, а смартфоны стоят относительно дорого.

Подключения и пользователи (млрд)

По понятной причине абонентов сотовой связи меньше, чем подключений к мобильным сетям: в настоящее время в мире 5,9 млрд абонентов сотовой связи и 8 млрд подключений, так что мировой уровень проникновения мобильной связи превышает отметку 100% и составляет 104%. Согласно прогнозу Ericsson, к концу 2025 года в мире будет 8,9 млрд подключений к мобильным сетям, из них 90% придется на сети мобильного широкополосного доступа (МШПД). Продолжает расти число пользователей смартфонов: к концу 2019 года ожидается 5,6 млрд подключений с помощью смартфонов – это 70% всех подключений. В 2025 году на смартфоны будет приходиться 7,4 млрд или 83% всех подключений.

В третьем квартале 2019 года общемировой трафик данных в сетях сотовой связи вырос на 68%. Рост связан с увеличением числа подключенных смартфонов в Индии, увеличением среднего потребления трафика в расчете на каждый смартфон в Китае, а также улучшением функций смартфонов, появлением требовательного к трафику контента и доступных тарифных планов.

В период с 2019 по 2025 годы трафик в сетях сотовой связи будет расти на 27% в год, и основным драйвером роста, как и в прежние годы, будет являться видео. В 2019 году ежемесячный объем трафика в сотовых сетях составляет около 38 ЭБ, из которых 63% приходится на видео. В 2025 году мировой мобильный трафик вырастет до 160 ЭБ в месяц, а на долю видео придется 76% трафика.

Ежемесячный мобильный трафик по категориям приложений (проценты)

Немаловажная роль по-прежнему принадлежит интернету вещей. Технологии IoT продолжают активно развиваться: число IoT-подключений будет расти с CAGR в 25% и к концу 2025 года достигнет 5 млрд против 1,3 млрд по итогам 2019 года. В 2025 году 52% IoT-подключений будет приходиться на технологии NB-IoT и Cat-M.

Источник: Ericsson Mobility Report