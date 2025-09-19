Эволюция людей продолжается, но уже не через генетику, — гипотеза

Американские исследователи из Университета штата Мэн выдвинули новую теорию, согласно которой, эволюция человека продолжается и определяется уже не только генетическими факторами.

Обычно эволюционный процесс описывается как адаптация к условиям окружающей среды. Естественный отбор и генетические изменения приводят к развитию у живых организмов способностей, наиболее подходящих для выживания в той или иной среде. Однако эта точка зрения не учитывает одну из ключевых движущих сил эволюции человека — культуру.

Новая теория Тимоти Уоринга и Закари Вуда из Университета штата Мэн предполагает, что эволюция человека определяется не только генетическими факторами. Вместо этого, все большую роль играет культурная среда, которая создается, разделяется и адаптируется людьми.

Уоринг и Вуд утверждают, что сейчас человечество переживает беспрецедентный эволюционный сдвиг, обусловленный культурными, а не генетическими факторами. Исследователи предполагают, что возможно люди эволюционируют не за счет генных мутаций, а через культурное наследование.

В своем исследовании ученые подчеркивают, что такие факторы, как методы ведения сельского хозяйства, правовые системы и медицинские практики, развиваются гораздо быстрее биологических особенностей. Уоринг и Вуд отмечают, что культурная эволюция во многих аспектах опережает генетическую.

«Культура движет эволюцией со скоростью, с которой гены просто не могут сравниться. Технологические и культурные достижения способны адаптироваться к изменениям окружающей среды гораздо быстрее, чем это понадобилось бы генетическим мутациям. Взять, например, медицинские вмешательства, такие как очки или кесарево сечение. Эти культурные решения помогают решить проблемы, которые генетика могла бы оставить нерешенными, позволяя людям адаптироваться и выживать способами, которые биология сама по себе никогда не смогла бы предсказать», — объясняет Закари Вуд.

Переход от генетической к культурной эволюции может происходить постепенно, на протяжении не одного тысячелетия. Однако исследователи предполагают, что сейчас культурные тенденции уже значительно опережают генетическую адаптацию.

Концепция культурной эволюции человека сама по себе не нова. Однако выдвинутая Тимоти Уорингом и Закари Вудом идея о том, что мы наблюдаем «эволюционный переход», меняющий саму сущность человеческого существования, является довольно новой. Исследователи предполагают, что этот эволюционный сдвиг может также означать существенные изменения человеческой индивидуальности. Подобно тому, как ранние организмы эволюционировали от одноклеточных к сложным многоклеточным, люди, возможно, переходят от индивидуалистического вида к виду, определяемому взаимодействием на уровне группы, подобно таким эусоциальным видам, как муравьи и пчелы.

Ученые утверждают, что этот эволюционный переход фактически создает новый вид суперорганизма, в котором человеческие культурные системы настолько глубоко укоренены в обществе, что становятся главной адаптивной силой, обеспечивающей дальнейшее существование. Например, такие общественные структуры, как здравоохранение или технологические инновации, не только формируют нашу окружающую среду, но и нашу биологию, снижая давление генетического отбора.

Тимоти Уоринг подчеркивает, что человечество становится все более зависимым от общественной среды, чем от наследуемых генетических черт. Однако если выживание и благополучие человека все больше зависят от культурных систем, нас окружающих, что происходит с генетической эволюцией на уровне личности? Увидим ли мы будущее, в котором человечество будет развиваться не как совокупность генетически различающихся индивидуумов, а как сплоченный, культурно сформированный суперорганизм?

Идея заключается в том, что подобно пчелам или муравьям, которые действуют как единый организм, люди когда-то начнут действовать аналогичным образом, при этом их выживание и размножение будут зависеть от здоровья культурных систем, определяющих наше общество. Авторы исследования подчеркивают, что этот переход все еще находится на ранней стадии развития.

«Возможно, мы вступаем в будущее, где культурная эволюция достигнет таких высот, что начнет контролировать не только окружающую среду, в которой мы живем, но и сам способ нашего размножения и развития», — не исключает Тимоти Уоринг.

Генная инженерия и вспомогательные репродуктивные технологии, которые в данный момент требуют сложной мультикультурной инфраструктуры для функционирования, выступают яркими примерами того, как культура уже влияет на результаты генетической эволюции. В долгосрочной перспективе это может привести к сценарию, при котором наши потомки будут развиваться не столько за счет биологических мутаций, сколько за счет технологических инноваций.

Тимоти Уоринг и Закари Вуд планируют разработать математические модели и начать долгосрочный сбор данных с целью отслеживания этого культурного эволюционного сдвига и лучшего понимания его влияния на человечество. Однако они предупреждают, что такой переход сам по себе не является ни прогрессивным, ни морально совершенным.

«Мы не утверждаем, что более богатые общества с более развитыми технологиями «лучше» других. Культура развивается как в позитивном, так и в негативном направлении, и важно не предполагать, что этот переход при любом сценарии приведет к более справедливому или равноправному обществу. Наше будущее как вида может зависеть не столько от генов, которые мы унаследовали, сколько от культурных систем, которые мы создаем и к которым адаптируемся«, — отмечают авторы исследования.

Результаты представлены в журнале BioScience

Источник: ZME Science