Албания назначила ИИ-бота министром для борьбы с коррупцией

Албания впервые назначила министром бота на основе ИИ. Диелла будет отвечать за государственные закупки — сферу, которая годами была очагом коррупционных скандалов в стране.

Пока генпрокуроры США обращаются к OpenAI и других ИИ-компаний, чтобы они обращали больше внимания на безопасность, в частности детей, Албания пошла дальше. Несмотря на немало рисков «галлюцинаций» ИИ, страна назначила Диэллу управлять всеми тендерами, через которые правительство заключает контракты с частными компаниями. Премьер-министр Эди Рама объявил, что это должно сделать систему закупок «на 100% свободной от коррупции».

Ранее в этом году Диэллу уже запускали на платформе e-Albania как виртуального помощника для граждан и бизнеса. Она помогала получать документы через голосовые команды, выдавала электронные штампы и должна была выглядеть как аватар в традиционной албанской одежде.

Берегись, ChatGPT: в интернете запустили премию AI Darwin Awards за самые «глупые» ошибки ИИ

Албанские власти подают это как шаг к прозрачности, но скепсис тоже есть. В стране, которую эксперты называют одним из центров наркоторговли и отмывания денег на Балканах, взяточничество обычно проникло в высшие звенья власти. На Facebook уже шутят, что Албания сможет сделать Диеллу коррумпированной или именно на нее будут «списывать» все проблемы.

Правительство не раскрывает подробности о том, будет ли за ботом человеческий надзор и какие риски могут возникнуть. Возможно они сами не до конца проанализировали этот момент. В то же время албанский премьер не скрывает, что стремится использовать этот шаг в кампании за вступление в ЕС, на который он ориентируется к 2030 году.

Источник: Reuters

