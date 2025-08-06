Цивилизация обречена на самоуничтожение во главе с нарциссическими лидерами, — новая книга исследователя из Кембриджа

В своей новой книге под названием «Проклятие Голиафа» исследователь из Центра изучения экзистенциального риска в Кембридже Люк Кемп утверждает, что нарциссические политические лидеры движут человечество к самоуничтожению.

«Мы не можем назвать дату Судного дня, но, взглянув на 5 тыс. лет нашей истории, мы можем понять траектории, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и наиболее вероятным является самоуничтожение», — заявляет в своей книге Люк Кемп.

Кемп отмечает, что по результатам анализа более 400 социальных кризисов за последние 5 тыс. лет, он пришел к выводу, что человечество непросто имеет определенную уязвимость, а движется по пути многих прошлых цивилизаций, которые потерпели крах.

Среди ключевых угроз современности Кемп выделяет климатические изменения, угрозу ядерной войны и стремительное и ограниченно контролируемое развитие искусственного интеллекта. Однако, по его мнению, особую угрозу представляют лидеры с чертами, которые в психологии составляют темную триаду: нарциссизм, психопатия и макиавелизм.

На протяжении всего существования человечества цивилизации и великие империи терпели крах по многим причинам. Это могли быть эпидемии, военные вторжения, климатические изменения или экономический упадок. Однако в основном они следовали очень похожими путями. По мере того, как богатство и власть концентрировались у определенного круга лиц, ухудшение неравенства, деградация социальных институтов и связи, скреплявшие общество, разрушались.

Властные и состоятельные элиты становились все более замкнутыми и сконцентрированными преимущественно на себе, в то время как простые люди сталкивались со значительными трудностями и падением доверия к власти. Во многих случаях причиной упадка цивилизации, казалось бы, было лишь потрясение, которое толкает падшую систему за грань.

Однако Кемп подчеркивает, что крах цивилизаций происходит не потому, что люди жадные или жестокие по природе. На самом деле, на протяжении большей части нашей истории мы жили небольшими, эгалитарными сообществами, где делились едой, орудиями труда и решениями.

Упадок цивилизации начинается тогда, когда небольшая группа людей получает контроль над ключевыми ресурсами: территориями, продовольствием, оружием, информацией и другими материальными ценностями, и начинает использовать их для доминирования над другими.

Исследователь назвал эти небольшие группы элит «голиафами» в честь библейского великана, убитого Давидом. Под термином «голиафы» Кемп подразумевает империалистические государства, или режимы, построенные на тотальном контроле.

Эти властные системы иерархические, им присуще широкое использование разнообразных ресурсов и они, на самом деле, очень уязвимы. Со временем элиты в таких системах накапливают все больше богатства и власти. Остальные люди живут в нищете, болеют и преимущественно теряют собственную независимость. Элиты обычно разрушают устоявшиеся государственные и социальные институты и выдвигают на замену собственную группу лояльных лиц.

В конечном итоге такие системы подвергаются полному разрушению. Начинают распространяться болезни, люди страдают от неурожая, вспыхивают войны. Система разрушается под тяжестью собственного неравенства. Кемп также отмечает, что пессимистично относится к перспективам исправления ситуации в современном мире.

«Все Голиафы несут в себе семена собственной гибели. Проблема в нашем случае заключается в том, что мы слишком долго позволяли им управлять кораблем. Мы видим растущее неравенство, чрезмерное богатство и попытки групп олигархов захватить власть, и мы определенно видим больше нарциссических лидеров, чем раньше. Мы имеем дело с 5000-летним процессом, который будет невероятно трудно обратить вспять, поскольку у нас растет уровень неравенства и контроля элит над нашей политикой», — объясняет исследователь.

Среди современных политических лидеров с чертами темной триады Кемп выделяет президента США Дональда Трампа, кремлевского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Ученый также указывает на то, что корпорации и навязанные искусственные алгоритмы играют все большую роль в жизни людей, действуя по той же логике извлечения прибыли за счет простых людей.

«Наши корпорации, и все чаще наши алгоритмы, тоже напоминают таких людей. Они, по сути, усиливают худшее, что есть у нас», — подчеркнул Кемп.

Исследователь заявляет, что это все «агенты гибели». Речь идет не о политической борьбе левых и правых, а о самом выживании нашей демократии и цивилизации. Противоядие от краха — не развитие технологий и не рост. И не инновации. А сокращение доминирования.

Мы должны радикально переосмыслить то, как происходит организация власти, ограничить пути чрезмерного индивидуального обогащения, разрушить монополии, и создать действительно демократические общества. Речь непросто о проведении выборов раз в несколько лет, а настоящее партиципативное управление — например, собрания граждан и суды присяжных, масштабируемое с помощью цифровых инструментов.

В одном из североамериканских сообществ — Кахокии, расцвет которой пришелся на XI столетие, дальнейший упадок был вызван технологическим прогрессом. Они принесли с собой технологии выращивания кукурузы и бобов, что привело к формированию общества, управляемого элитой жрецов. Это привело к появлению неустойчивых практик, включавших человеческие жертвоприношения.

Упадок Римской империи частично был обусловлен дешевым рабским трудом. Рабы заняли много рабочих мест, которые до этого занимали римские граждане, что привело к массовой безработице и общественному недовольству.

Книга Кемпа беспокоит не потому, что предсказывает конец света, а потому, что она показывает, насколько предсказуемым и предотвратимым остается этот конец. Возможно нашей цивилизации грозит одномоментный «гигантский крах», но крах — это не судьба. Это выбор.

Источник: ZME Science