Беременные китайские роботы оказались фейком. Возможны ли они вообще?

На прошлой неделе в новостях и соцсетях получила распространение новость о том, что, якобы, китайская компания Kaiwa Technology собирается уже в следующем году представить роботов для вынашивания и рождения человеческих детей.

Фейк фейком, а что в реальности?

Сама новость оказалась фейком. Западные издания, в частности, Newsweek, The Economic Times и ChosunBiz, указывали в качестве источника Kuai Ke Zhi. Также в материалах упоминается то ли гендиректор, то ли основатель Kaiwa Technology, доктор наук, связанный с Наньянским технологическим университетом в Сингапуре, Чжан Цифен.

При этом в интернете никакой информации о Kaiwa Technology нет, а в Наньянском технологическом университете журналистам издания LiveScience ответили, что никакой Чжан Цифен не заканчивал их научное учреждение и не получал степень доктора философии. Кроме этого журналисты выяснили, что в Наньянском технологическом университете не проводились исследования, связанные с вынашиванием роботами человеческих детей.

Однако эта вирусная история снова подняла вопрос о потенциале технологии искусственной матки. Как отметил директор отделения репродуктивных и плацентарных исследований Медицинской школы Йельского университета, доктор Харви Климан, категорически нельзя допускать развития подобных технологий, однако поразмышлять над подобными проблемами может быть полезным для осознания того, в чем заключается красота и чудо нормальной беременности.

Между тем ученые во всем мире занимаются разработкой технологии искусственной матки. В Детской больнице Филадельфии исследователи создают устройство, похожее на искусственную матку, уже получившее название «внеутробная среда для развития новорожденных» или EXTEND. Эту разработку планируется использовать для поддержки недоношенных детей, между 23 и 28 неделями беременности.

Недавние достижения позволили снизить смертность, связанную с преждевременными родами, однако проблемы со здоровьем, в частности, хронические заболевания легких и нарушения развития нервной системы, по-прежнему представляют серьезную проблему для детей, родившихся преждевременно. Для снижения этих рисков американские ученые стремятся создать среду, подобную матке, куда можно будет помещать детей после преждевременного рождения, чтобы помочь им пережить 28 недель.

Это устройство представляет собой мешок, заполненный амниотической жидкостью, которая создается в лабораторных условиях и содержит ключевые питательные вещества и факторы для роста и развития. Пуповина прикреплена к «внешнему оксигенатору», который частично заменяет плаценту, способствуя обмену кислородом и углекислым газом. Внутри устройства ребенок будет защищен от перепадов температуры, давления и света, а также — от воздействия микробов.

До сих пор технология EXTEND испытывалась только на ягнятах. В научной публикации от 2017 года исследователи продемонстрировали, что эмбрионы ягнят могут находиться в устройстве в течение месяца, и их развитие продолжается практически так же, как в утробе матери. В новом исследовании, проведенном в 2024 году совместно с учеными из Университета Дьюка, ученые изучали, как новая технология искусственной матки влияет на активность генов в мозге. Устройство помогло сохранить активность генов в мозге недоношенных ягнят, сделав ее похожей на активность генов у ягнят, которые оставались в утробе матери гораздо дольше.

В то же время ряд исследователей работает над созданием искусственной плаценты, которая будет выполнять ту же функцию, что и система EXTEND. Эти устройства были испытаны на ягнятах, но до испытаний на людях им еще далеко. Разработчики EXTEND планируют вскоре начать исследования с участием людей.

«В случае с людьми пары недель недостаточно. Это исследование показало, что эта концепция осуществима, но все сложнее, чем мы считаем», — подчеркнула ученая с кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского медицинского университета, доктор Лусине Агаджанова.

На всех этапах работы над системой EXTEND разработчики отмечали, что их устройство предназначено для поддержки недоношенных детей и не предназначено для стимуляции жизнеспособности плода раньше 23 недель. Конечно, существует большая разница между сохранением жизни больного ребенка и вынашиванием ребенка с момента зачатия, как это должен был делать фейковый робот Kaiwa Technology.

С какими трудностями столкнется создание роботизированного инкубатора для человеческих эмбрионов

Вероятно, что подобным работам, если они появятся, придется иметь дело с особенно сложным этапом беременности — имплантацией. Во время беременности без стимуляции репродуктивной системы яйцеклетка перемещается по фаллопиевой трубе, где обычно оплодотворяется, а затем попадает в матку и имплантируется в ее стенку. При лечении бесплодия, таком как экстракорпоральное оплодотворение, оплодотворенная яйцеклетка попадает в матку, где в идеале она затем имплантируется.

Как отмечает доктор Харви Климан, в роботизированном инкубаторе имплантация может не быть самым критичным этапом. По его словам, подобно исследованиям EXTEND с ягнятами, теоретически человеческий эмбрион можно было бы подвешивать в жидкости, а не помещать в нечто вроде стенки матки. Реальная проблема заключается в том, чтобы обеспечить подвешивание эмбриона, чтобы он мог беспрепятственно расти, и обеспечить его достаточным количеством питательных веществ и факторов роста. По словам Климана, в такой конструкции плаценте «фактически не нужно ни к чему прикрепляться или во что-то интегрироваться».

По мнению Лусине Агаджановой, воспроизведение процесса имплантации будет иметь ключевое значение. По ее словам, это можно сравнить с семенами и почвой. По ее словам, аномалии слизистой оболочки матки могут нарушить как рост плода, так и развитие плаценты, поэтому роботу, вероятно, понадобится определенная замена ткани.

Еще одной сложной задачей будет доставка необходимых питательных веществ к плоду в конкретное время. На ранних сроках беременности — примерно до восьмой недели — железы слизистой оболочки матки вырабатывают питательное «молоко» для эмбриона и развивающейся плаценты. На этом этапе кровоток от матери к матке еще не полностью стабилизирован, преимущественно из-за того, что материнская кровь слишком насыщена кислородом.

«Это состояние с высоким содержанием кислорода приводит к образованию слишком большого количества свободных радикалов и разрушает делящуюся ДНК эмбриона», — объясняет Харви Климан.

В случае создания роботов-инкубаторов для человеческих детей необходимо будет воспроизвести процесс перехода от низкого уровня кислорода к высокому и обеспечить поддержку среды, подобной материнской. По словам Агаджановой, метаболизм матери во время беременности существенно меняется, поэтому сложно определить, какая доза кислорода необходима на том или ином этапе развития.

«Я просто пытаюсь представить систему, которая могла бы работать безупречно девять месяцев и не заразиться. Мы говорим об экстремальных испытаниях, связанных только с оборудованием, надежностью, питательными веществами, утилизацией отходов — и, опять же, честно говоря, я думаю, что самой большой проблемой будут инфекции», — предполагает Климан.

Во время реальной беременности эмбрион и плацента должны быть защищены от иммунной системы матери, которая может принять их за чужеродные организмы. Кроме того, матка претерпевает изменения, создавая подходящую среду для эмбриона, а плацента выделяет гормоны, которые готовят молочные железы к выработке молока. Однако в случае с искусственной маткой эти факторы почти не будут иметь значения.

Что с иммунной системой и защитой от инфекций?

Существуют также вопросы, как иммунная система плода будет развиваться в роботизированном инкубаторе. Во время человеческой беременности антитела передаются из крови матери к плоду через пуповину. Именно поэтому на поздних сроках беременности вводят различные вакцины: вакцины стимулируют выработку антител у матери, эти антитела передаются плоду, и новорожденные появляются на свет с некоторой защитой от опасных инфекций. Кроме того, передаются и дополнительные антитела, которые не связаны с вакцинацией.

Однако у роботов нет иммунной системы и вряд ли она у них появится. Разработчикам, вероятно, придется выяснить, как воспроизвести этот процесс, возможно, с помощью созданных в лаборатории антител или с помощью донорской крови.

По мнению Харви Климана, это может быть не такой сложной задачей, как кажется. Ученый предполагает, что некоторые из этих антител могут поступать после рождения через грудное молоко или смесь, содержащую лабораторно выращенные антитела. Лусине Агаджанова также добавляет, что в утробе матери иммунная система должна избегать атак на растущий плод, одновременно защищая его от патогенов. Если первый фактор может не иметь значения в случае с роботизированным инкубатором, то второй уровень защиты все равно необходим.

Дополнительным фактором, который следует учитывать, может быть вагинальный микробиом, который включает в себя бактерии, грибки и другие микроорганизмы. Эти микроорганизмы, как демонстрируют исследования, влияют на здоровье будущего ребенка. Определение того, как и что именно доставлять в робота для имитации этого сложного микробного сообщества может быть сложной задачей, поскольку мы не до конца понимаем, какие виды микроорганизмов полезны для развития плода.

Потеря микробиома, вероятно, повлечет за собой появление пластиковых компонентов в самом роботе. Пока неясно, как весь этот пластик может повлиять на раннее развитие, но, по ее мнению, это вряд ли будет иметь положительный эффект. Есть и большое количество других вопросов, в частности, как будут получены яйцеклетки и сперма? Чьи гаметы будут использоваться для тестирования и оптимизации устройства, доказывающего его способность к живорождению? Где легально можно проводить такие исследования? Будет ли происходить оплодотворение внутри самого бота или с помощью лабораторной процедуры, похожей на ЭКО? Кто будет отвечать за поддержку и мониторинг функций робота на протяжении всей «беременности»? Как будет выглядеть процесс родов для робота, и понадобятся ли инженеры в родильном отделении? Есть ли пока неизвестные аспекты человеческой беременности, которые будут потеряны ребенком, выращенным в машине?

Источник: LiveScience