Европейские мобильные операторы разрабатывают голографические звонки – с помощью 5G, смартфонов и очков виртуальной реальности

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone объединились с разработчиком 3D-голограмм для удаленной связи Matsuko чтобы создать среду проведения мобильных переговоров с использованием голограмм.

Цель проекта состоит в том, чтобы совершать голографические звонки было так же легко, как обычные голосовые. Технология Matsuko работает через приложение, доступное в App Store, Google Play и Microsoft Store.

Компании, принимавшие участие в пилотном проекте, заявили, что технология позволила им обеспечить иммерсивный опыт виртуального присутствия и отобразить голограммы участников в виртуальной среде. Голограммы при этом можно было наложить на реальную обстановку с помощью очков виртуальной и дополненной реальности.

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«Мы уверены, что в ближайшем будущем мы сможем предложить нашим клиентам новый способ общения с использованием этой голографической технологии, чтобы обеспечить более захватывающий опыт виртуального присутствия, — сообщил Даниэль Эрнандес, вице-президент Telefónica по устройствам и IoT.

Платформа связи объединит реальный и виртуальный миры с помощью мобильного соединения и фронтальной камеры смартфона. Двухмерное видео, создаваемое камерой, будет трансформироваться в 3D в облаке в транслироваться зрителям в среде дополненной, виртуальной и смешанной реальности. Операторы связи утверждают что технологии 5G и граничных вычислений позволяют добиться плавного, естественного движения голограмм.

«Благодаря этому уникальному сотрудничеству с несколькими операторами мы готовим нашу инфраструктуру для предоставления открытых и простых в использовании услуг голографической связи — первый, но значимый шаг к метавселенной», — Карин Дюссерт-Сарт, исполнительный вице-президент Orange Innovation по маркетингу и дизайну.

Успешно завершив первый этап сотрудничества, четыре компании заявили, что продолжат совершенствовать базовую технологию, уделяя особое внимание качеству услуги. В настоящее время участники проекта изучают возможности широковещательной связи для виртуального проведения массовых мероприятий. Будущие приложения могут включать в себя больше форм взаимодействия между людьми в пользовательской или деловой среде.

Источник: ComputerWeekly