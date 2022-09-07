Армия США получила от Microsoft комплексы IVAS на базе очков HoloLens — с ночным видением, тепловизором, управлением дронами и дополненной реальностью

Американские военные получили первую партию очков дополненной реальности, основанных на дизайне HoloLens. В войска поступили 5000 единиц очков из 121 тыс., которые компания Microsoft должна поставить в рамках сделки на $21,9 млрд в течение 10 лет.

В 2018 году Microsoft заключила контракт на $480 млн, соглашение было расширено в марте 2021 года. В рамках сделки Microsoft обязалась предоставить промышленную версию приборов, комплектующие и техническую поддержку.

Сейчас вооруженные силы США приняли часть первой партии военного варианта HoloLens. Поставка была приостановлена ​​до проведения более тщательного тестирования, по результатам которого план развертывания устройств может быть скорректирован с учетом времени для устранения возможных недостатков.

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Интегрированная система визуального увеличения (IVAS) объединяет прибор ночного видения, тепловизор и датчики SBS (система управления воздушными мини-дронами). Информация передается в высоком разрешении на дисплей перед глазами военнослужащего. Также прибор использует дополненную реальность и машинное обучение на базе облачных сервисов Microsoft Azure для создания реалистичной обучающей среды.

Партнерство Microsoft с военными было далеко не гладким. Более 100 сотрудников компании написали открытое письмо генеральному директору Сатье Наделле, в котором выражали недовольство работой на военных. В апреле надзорное агентство Министерство обороны высказало опасение, что огромная сумма, которую армия заплатит за очки, может стать пустой тратой денег налогоплательщиков – многие военные критически отзывались об IVAS.

В Администрации Президента США отметили, что аналогичное противодействие оказывалось и внедрению приборов ночного видения. Они были представлены в 1970-х годах и сейчас широко используются военными по всему миру.

Окончательный отчет об испытаниях IVAS должен выйти в следующем месяце. Он поможет Конгрессу решить, одобрять ли выделение следующих $424,2 млн в рамках сделки. В Палате представителей и Сенате уже предложили значительное сокращение финансирования программы.

Источник: TechSpot