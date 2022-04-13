Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с рф по лунным проектам «Луна-25», «Луна-26» та «Луна-27»

Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от участия в соместных с «роскосмосом» научных проектах по исследованию Луны — «Луна-25», «Луна-26» та «Луна-27». Это значит, что инструментов ESA на российских лунных зондах не будет.

В ESA сообщили, что российская агрессия против Украины и последовавшие санкции делают невозможным для ESA реализацию сотрудничества с «роскосмосом» по месячной программе. Научные и бортовые приборы, предназначенные для российских миссий «Луна», используются в других программах.

Так, европейскую демонстрационную камеру PILOT-D Прототип системы проверки будущей технологии управления посадкой в реальном времени. В пределах миссии камера должна в тестовом режиме провести съемку поверхности Луны во время нахождения станции на лунной орбите и при посадке. вместо автоматической станции «Луна-25», чей запуск планируется на третий квартал 2022 года, получит другой коммерческий заказчик (отмечается, что с ним уже есть соответствующие договоренности). Имя нового партнера ESA пока не называет. Эта камера является одним из ключевых элементов системы посадки будущего европейского тяжелого посадочного модуля EL3 (European Large Logistic Lander).

Также ESA подтвердило, что буровую установку PROSPECT на Луну доставит NASA в рамках проекта CLPS (Commercial Lunar Payload Services), а экзосферный масс-спектрометр EMS-L отправится на японско-индийский ровере LUPEX. До этого планировалось, что оба инструмента разместятся на борту посадочного зонда «Луна-27».

В марте ЕКА (Европейское космическое агентство) по тем же причинам отказалась от сотрудничества с «роскосмосом» по проекту исследованию Марса ExoMars.

В «роскосмосе» (конечно же) поспешили заявить, что выход ESA из «Луна-25» «никак не повлияет на выполнение задач автоматической станции», а буровую установку для «Луна-27» российская сторона «сделает самостоятельно». Но ведь мы знаем реальное положение дел в российской космонавтике. По сути, график орбитальных космических запусков срср/рф ниже наглядно демонстрирует, в каком направлении следует российская космонавтика.