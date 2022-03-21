Советские «Союзы» больше никому не нужны: OneWeb после разрыва сотрудничества с «Роскосмосом» заключила соглашение со SpaceX Илона Маска

Британская компания OneWeb, создающая одноименную глобальную систему спутникового интернета для конкуренции со Starlink, заключила соглашение с прямым конкурентом — американской SpaceX Илоной Маской. Это позволит OneWeb возобновить запуски собственных интернет-спутников после разрыва сотрудничества с российским «роскосмосом» — на ракетах-носителях Falcon 9.

Первый запуск спутников OneWeb по контракту со SpaceX на Falcon 9 ожидается уже в этом году.

We are pleased to announce that we have entered into a launch agreement with @SpaceX that will enable OneWeb to resume satellite launches. The first launch with SpaceX is anticipated later this year. Find out more about the announcement at:https://t.co/qvSAOIP04n pic.twitter.com/AMXHEvunAj — OneWeb (@OneWeb) March 21, 2022

На сегодня OneWeb запустила 428 из запланированных 648 спутников. Британская компания до войны в Украине пользовалась услугами «роскосмоса», который обеспечивал доставку спутников OneWeb на орбиту с помощью советских ракет-носителей «Союз» с космодрома Байконур. Однако 3 марта OneWeb заявила о приостановке сотрудничества с «роскосмосом». Это произошло после того, как ведомство, которым руководит пресловутый дмитрий рогозин, выдвинуло бизнес-партнеру неправомерные требования касательно предоставления гарантий неиспользования спутников системы в военных целях и выхода британского правительства из состава акционеров OneWeb. Эти требования OneWeb отвергла при поддержке британского правительства.

OneWeb совершила 13 запусков по договору с роскосмосом и планировала еще минимум 5, а последний должен был состояться в августе 2022 года. В то же время судьба 36 спутников OneWeb, ранее доставленных на Байконур, неизвестна — рашисты раньше отказались их отдавать.

I just spoke to @OneWeb executive Chris McLaughlin about the evolving Roscosmos situation: Crucially, the OneWeb and Arianespace teams (as well as a U.S. State Dept rep) are all no longer at the Russia-controlled Baikonur Cosmodrome.https://t.co/KCbI4OX0mk — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 2, 2022

Одновременно сообщается, что ЕКА (Европейское космическое агентство), которое ранее из-за войны в Украине официально отказалось от сотрудничества с «роскосмосом» по проекту ExoMars, также ведет переговоры с компанией Илона Маска о переносе запусков, которые изначально планировались с Французской Гвинеи и с использованием «Союзов», на Falcon 9. То есть, да, «американская метла» работает, а вот советские «Союзы» больше никому не нужны. Ждем новых истерик от димона рогозина.

Пикантность сложившейся ситуации добавляет то, что 20 лет назад Илон Маск дважды ездил в россию, пытаясь приобрести старую баллистическую ракету для проекта Mars Oasis. И где сейчас SpaceX?