Советские «Союзы» больше никому не нужны: OneWeb после разрыва сотрудничества с «Роскосмосом» заключила соглашение со SpaceX Илона Маска

Британская компания OneWeb, создающая одноименную глобальную систему спутникового интернета для конкуренции со Starlink, заключила соглашение с прямым конкурентом — американской SpaceX Илоной Маской. Это позволит OneWeb возобновить запуски собственных интернет-спутников после разрыва сотрудничества с российским «роскосмосом» — на ракетах-носителях Falcon 9.

Первый запуск спутников OneWeb по контракту со SpaceX на Falcon 9 ожидается уже в этом году.

We are pleased to announce that we have entered into a launch agreement with @SpaceX that will enable OneWeb to resume satellite launches.

The first launch with SpaceX is anticipated later this year.

Find out more about the announcement at:https://t.co/qvSAOIP04n pic.twitter.com/AMXHEvunAj

— OneWeb (@OneWeb) March 21, 2022