Новости

Советские «Союзы» больше никому не нужны: OneWeb после разрыва сотрудничества с «Роскосмосом» заключила соглашение со SpaceX Илона Маска

Советские «Союзы» больше никому не нужны: OneWeb после разрыва сотрудничества с «Роскосмосом» заключила соглашение со SpaceX Илона Маска

Британская компания OneWeb, создающая одноименную глобальную систему спутникового интернета для конкуренции со Starlink, заключила соглашение с прямым конкурентом — американской SpaceX Илоной Маской. Это позволит OneWeb возобновить запуски собственных интернет-спутников после разрыва сотрудничества с российским «роскосмосом» — на ракетах-носителях Falcon 9.

Первый запуск спутников OneWeb по контракту со SpaceX на Falcon 9 ожидается уже в этом году.

На сегодня OneWeb запустила 428 из запланированных 648 спутников. Британская компания до войны в Украине пользовалась услугами «роскосмоса», который обеспечивал доставку спутников OneWeb на орбиту с помощью советских ракет-носителей «Союз» с космодрома Байконур. Однако 3 марта OneWeb заявила о приостановке сотрудничества с «роскосмосом». Это произошло после того, как ведомство, которым руководит пресловутый дмитрий рогозин, выдвинуло бизнес-партнеру неправомерные требования касательно предоставления гарантий неиспользования спутников системы в военных целях и выхода британского правительства из состава акционеров OneWeb. Эти требования OneWeb отвергла при поддержке британского правительства.

OneWeb совершила 13 запусков по договору с роскосмосом и планировала еще минимум 5, а последний должен был состояться в августе 2022 года. В то же время судьба 36 спутников OneWeb, ранее доставленных на Байконур, неизвестна — рашисты раньше отказались их отдавать.

Одновременно сообщается, что ЕКА (Европейское космическое агентство), которое ранее из-за войны в Украине официально отказалось от сотрудничества с «роскосмосом» по проекту ExoMars, также ведет переговоры с компанией Илона Маска о переносе запусков, которые изначально планировались с Французской Гвинеи и с использованием «Союзов», на Falcon 9. То есть, да, «американская метла» работает, а вот советские «Союзы» больше никому не нужны. Ждем новых истерик от димона рогозина.

Пикантность сложившейся ситуации добавляет то, что 20 лет назад Илон Маск дважды ездил в россию, пытаясь приобрести старую баллистическую ракету для проекта Mars Oasis. И где сейчас SpaceX?


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить