ExpertBook B9403 OLED и BR1102: ASUS представляет компактные ноутбуки с большой автономностью для бизнеса и обучения

Компания ASUS продолжает развивать линейку компактных бизнес-ноутбуков с длительным временем автономной работы. В этом году компания предлагает новые модели ASUS ExpertBook B9403 OLED (для руководителей бизнеса) и ASUS BR1102 (для образовательного сектора).

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ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) – это ультралегкий ноутбук премиум-класса. Как отмечает производитель, эта 14-дюймовая модель даже легче большинства 13-дюймовых ноутбуков, присутствующих на рынке. Корпус новинки изготовлен из магниево-литиевого сплава. Устройство оснащено процессором Intel Core vPro 13-го поколения и до 64 ГБ оперативной памяти. Пользователю доступен OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10, занимающий 90% площади панели. За безопасность отвечает модуль шифрования TPM 2.0. Отмечается, что ExpertBook B9 OLED прошел тестирование по стандарту MIL-STD-810H и способен выдерживать негативные внешние воздействия. Дополнительно сообщается об использовании увеличенного тачпада (на 26,8%), улучшенной веб-камеры и доработанной акустической системы по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Ноутбук для обучения ASUS BR1102 доступен в версиях BR1102C и BR1102F с традиционным форм-фактором и в виде ноутбука-трансформера с раскрывающимся экраном на 360°. Это компактная система с 11,6-дюймовым дисплеем, которая имеет улучшенную защиту воз внешних воздействий. BR1102 прошел тестирование в соответствии с требованиями военного стандарта надежности. Он имеет влагозащищенную клавиатуру, стойкую к повреждениям и царапинам поверхность корпуса, усиленные компоненты с резиновым бампером и специальное покрытие для удобной переноски и защиты от выскальзывания.

Система содержит процессор Intel Core 12-го поколения и аккумулятор, который обеспечивает до 10 часов автономной работы. Для нужд школьников предлагаются операционная система Windows 11 Education, поддержка двух накопителей, камера с технологией устранения шумов, шторка веб-камеры и дополнительная 13-мегапиксельная камера. Еще одна особенность устройства – клавиатура с отделкой ASUS Antimicrobial Guard, помогающая поддерживать чистоту поверхностей ноутбука. Она обезвреживает более 99 % вредных микроорганизмов в 24-часовой период.

Цена и сроки начала продаж ноутбуков ASUS ExpertBook B9403 OLED и ASUS BR1102 пока не сообщаются.