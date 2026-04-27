Новости Устройства 27.04.2026

Samsung Galaxy Book 6 Edge с чипом Snapdragon X2 засветился в сети: 22 часа автономности и цена от €2199

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy Book 6 Edge з чипом Snapdragon X2 засвітився в мережі: 22 години автономності і ціна від €2199

Новый ноутбук Samsung Galaxy Book 6 Edge еще не представили официально, но он уже появился на сайте немецкого ритейлера Cyberport. Благодаря этому удалось заблаговременно узнать ключевые характеристики (включая чип Snapdragon X2 Elite), дизайн и даже цену устройства.


Характеристики Samsung Galaxy Book 6 Edge

Новинка получила 16-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2880×1800 пикселей, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 500 нит, а поверхность матовая. Сенсорного слоя в этой модели нет. Эти характеристики сразу отличают новую модель от предшественника с 15,6-дюймовым экраном. По данным утечки, 14-дюймовую версию, как у Galaxy Book 4 Edge, могут вообще убрать из линейки.

Samsung Galaxy Book 6 Edge з чипом Snapdragon X2 засвітився в мережі: 22 години автономності і ціна від €2199

В отличие от других моделей серии Galaxy Book 6 с процессорами Intel Panther Lake, Edge-версия переходит на ARM-платформу. Она включает в себя процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite (модель X2E-88-100). Ноутбук будет комплектоваться 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 512 ГБ или 1 ТБ.


Набор портов и интерфейсов включает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два разъема USB 4.0 Type-C, один USB-A, полноразмерный HDMI 2.1, слот microSD и комбинированный аудиоразъем. В модели 2026 года добавили сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор емкостью 61,8 Вт-ч обеспечивает до 22 часов автономной работы. При этом вес составляет 1,55 кг, а толщина — всего 12,3 мм.

Samsung Galaxy Book 6 Edge з чипом Snapdragon X2 засвітився в мережі: 22 години автономності і ціна від €2199

Цена

Цена базовой конфигурации Samsung Galaxy Book 6 Edge составляет €2199. Версия с 32 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ, по предварительным оценкам, превысит €2800 — на это влияет подорожание памяти. Для заказа доступен только один цвет — Light Blue.

Samsung Galaxy Book 6 Edge з чипом Snapdragon X2 засвітився в мережі: 22 години автономності і ціна від €2199

Дату официального анонса Samsung пока не называет, но появление на сайтах ритейлеров обычно означает, что запуск уже близко.

