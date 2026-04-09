Бренд MetaMech представил оригинальный игровой ноутбук MetaMech 16 2026. Модель получила топовую платформу AMD Strix Halo, поддержку OCuLink для внешней видеокарты и необычно большой объем видеопамяти — до 96 ГБ.





MetaMech 16 2026 имеет 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2.5K и частотой обновления 180 Гц. Такая конфигурация подходит для игр и работы с графикой. Высокая частота дает плавную картинку, а повышенное разрешение — больше деталей.

Ноутбук работает на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395. Это один из флагманских чипов линейки Strix Halo. В 2025 году его активно использовали в устройствах вроде ROG Flow Z13, а теперь он появляется и в новых ноутбуках. Устройство также имеет 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ.





Благодаря архитектуре APU часть имеющейся оперативной памяти можно выделить под графику, да еще и немало останется для нужд системы. В итоге интегрированная графика Radeon 8060S может использовать до 96 ГБ видеопамяти. Это нетипично для рынка игровых ноутбуков и открывает новые сценарии для тяжелых задач.

MetaMech установила аккумулятор емкостью 99 Вт-ч, что достаточно немало как для ноутбуков в этом классе. Отдельно стоит обратить внимание на поддержку OCuLink. Это интерфейс для подключения внешних видеокарт, позволяющий дополнительно увеличить графическую производительность системы. Среди устройств на Strix Halo такая возможность встречается редко. Новинка работает под управлением Windows 11.

Игровой ноутбук MetaMech 16 2026 уже продается в Китае по цене около $3365.

Источник: notebookcheck