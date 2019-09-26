Facebook Horizon — многопользовательская «песочница» в виртуальной реальности

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На вчерашней презентации Oculus Connect 6 компания Facebook представила не только систему отслеживания рук для новой VR-гарнитуры Quest и сервис Oculus Link, который позволит запускать на ней старые игры для Oculus Rift, но и новый игровой проект под названием Horizon. Facebook называет Horizon «социальный VR-мир», на деле же проект представляет собой продвинутую «песочницу» в виртуальной реальности.

В Horizon пользователям предложат создать собственный 3D-аватар. Что странно, ног у него не будет. С помощью порталов (или, как их называют разработчики, «телеподов»), можно будет входить в общественные виртуальные окружения, например, на городскую площадь. Horizon предложит огромные открытые миры и миниигры, а также множество социальных элементов для общения (группы, события и т.д.).

Среди игр первой волны будет Wing Strikers, многопользовательская игра в жанре аркадного авиационного экшена. Кроме того, пользователям предложат конструктор World Builder, с помощью которого они смогут создавать собственные проекты для Horizon.

«Каждый при желании сможет создавать новые миры и игры, от экзотических локаций для встреч до интерактивных игровых арен, все с нуля — никакого предыдущего опыта программирования не потребуется», — говорится в официальном блоге Oculus. — «И неважно, хотят ли люди строить, играть или просто проводить время, Horizon обеспечит гостеприимную атмосферу благодаря новым инструментам безопасности и написанному простым языком пользовательскому руководству — Horizon Locals — чтобы предоставить ответы на вопросы и необходимую помощь».

Бета-тестирование Horizon начнется в 2020 году, желающие могут оформить заявку, заполнив форму на сайте компании.

Одновременно было объявлено о закрытии Facebook Spaces и Oculus Rooms, оба проекта прекратят свою работу 25 октября. В Facebook решили направить все ресурсы на Horizon, который будет работать на шлемах Oculus Quest и Oculus Rift.

Источник: Engadget