Meta запустила в Facebook центр поддержки украинцев

Meta – материнская компания Facebook – заявила о создании центра поддержки для украинцев и жителей других регионов. В едином центре работают эксперты компании, включая носителей русского и украинского языков. Они круглосуточно мониторят ситуацию в Украине, реагируя на проблемы в реальном времени.

«Мы добавили несколько функций безопасности в Украине и россии, включая возможность блокировки профиля Facebook, удаление возможности просматривать и искать списки друзей, а также дополнительные инструменты в Messenger», – заявляют в соцсети.

Особое внимание уделено борьбе с распространением дезинформации и ограничений в отношении контролируемых государством СМИ.

В Справке сообщества (Community Help) можно найти информацию от местных агентств ООН и обществ Красного Креста. Это включает в себя информацию о медицинской помощи, советы по безопасности и помощь в пересечении границы с соседними странами.

Дополнительно представлены контакты информационной горячей линии Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в WhatsApp. Ссылка на Community Help находится в верхней части лент Facebook и Instagram для жителей Украины и тех, кто недавно выехал в соседние страны. Если по каким-то причинам у вас не отображается обновленное меню, можно перейти по прямой ссылке facebook.com/community_help_ukraine.

В Community Help добавят ссылки на ресурсы по охране психического здоровья, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международный медицинский корпус (IMC). Эти ресурсы будут доступны по всему миру на украинском, русском и английском языках.

Facebook дополнительно помогает организациям в распространении информации при помощи рекламы. Соцсеть поддерживает рассылку важных сообщений пострадавшим от кризиса при помощи бесплатных рекламных кампаний. Так уже работает ВОЗ, распространяя информацию о грудном вскармливании для перемещенных матерей, а Международный медицинский корпус (IMC) делится советами о том, как поддержать психическое здоровье.