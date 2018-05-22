Facebook и Qualcomm вместе работают над проектом высокоскоростного беспроводного соединения Terragraph

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Facebook заручился поддержкой Qualcomm в работе над проектом Terragraph для более эффективного доступа к высокоскоростному беспроводному интернету в условиях плохого сигнала.

Впервые проект Terragraph был представлен в 2016 году на ежегодной конференции разработчиков F8 как «многоузловая беспроводная система, ориентированная на обеспечение высокоскоростного подключения к интернету в плотнозаселённых городских районах».

Сотрудничество Facebook и Qualcomm в рамках данного проекта означает, что новые чипсеты Qualcomm будут интегрированы с технологией Terragraph. Благодаря этому производители смогут обновить свои маршрутизаторы, чтобы иметь возможность передавать данные на частоте 60 ГГц. Это позволит увеличить скорость соединения для широкополосного доступа к интернету.

В Qualcomm считают, что это решит проблемы с Wi-Fi как в густозаселённых, так и малозаселённых районах. Первые «полевые испытания» оборудования запланированы на середину 2019 года. К сожалению, Facebook пока не раскрывает сроки, когда концепция проекта Terragraph станет реальностью.

В свою очередь представители Qualcomm также анонсировала разработку небольшого чипа 5G, предназначенного для производителей мобильных устройств и операторов мобильной связи. На текущий момент компания сотрудничает с несколькими партнёрами в формате «раннего доступа», среди которых наверняка есть Nokia или Samsung. Коммерческие образцы чипов станут доступны в следующем году.

Источник: The Verge