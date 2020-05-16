Facebook купила сервис хранения GIF-анимаций Giphy. Его интегрируют в Instagram

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Facebook объявила о покупке сервиса анимированных изображений Giphy.

Сумма сделки не называется. По неофициальным данным, покупка обошлась Facebook в $400 млн.

Конкретные условия сделки также не разглашаются. Но известно, что Giphy будет полностью интегрирован в Instagram, после чего пользователям будет проще находить гифки и стикеры для историй и личных сообщений.

Facebook уже несколько лет использует API Giphy для поиска гифок в своих приложениях. Как отметили в Facebook, уже сейчас около 50% трафика сервиса приходится на приложения компании, половина из которого — на Instagram.

«Объединяя Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-анимаций и стикеров в “Историях” и личных сообщениях», — говорится в официальном заявлении соцсети.

Для пользователей и партнеров интеграция Giphy с Instagram пройдет незаметно. Пользователи по-прежнему смогут загружать GIF-файлы, разработчики и партнеры сохранят доступ к API, а творческое сообщество сможет и дальше создавать контент.

Как обычно, сделке еще предстоит пройти все необходимые в таких случаях формальности и получить одобрение регулирующих органов. И с этим могут возникнуть проблемы. Вскоре после объявления в Конгрессе США несколько сенаторов демократов и республиканцев выступили против сделки, заявив, что Facebook не может покупать другие компании пока против нее ведется антимонопольное расследование (в июне 2019 года FTC сообщила, что начинает антимонопольное расследование деятельности Facebook).

Источник: Facebook и The Verge