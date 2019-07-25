Скандалы, штрафы? Пфф. Facebook существенно нарастила выручку и увеличила число активных пользователей на фоне новых антимонопольных обвинений в США





Сегодня стало известно, что за нарушение конфиденциальности личных данных пользователей Facebook выплатит пять миллиардов долларов штрафа по иску Федеральной торговой комиссией США (FTC) и еще 100 млн долларов по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Для тех, кто уже успел забыть, спешим напомнить, эти штрафы являются последствиями скандала с Cambridge Analytica. Недостаточный контроль со стороны социальной сети позволил приложению для викторины незаконно собрать сведения о 87 миллионах пользователей Facebook, которые ныне уже несуществующая британская консалтинговая компания Cambridge Analytica использовала для микротаргетированного размещения политической рекламы. Эта компания в свое время работала с предвыборным штабом Дональда Трампа и утверждала, что сделала вклад в его победу.

Штраф в пять миллиардов долларов в отношении Facebook стал самым крупным в истории FTC. К слову, сумма стала известна еще на прошлой неделе и она соответствует верхней границе предварительной оценки, сделанной Facebook и отраженной в отчете за первый квартал 2019 года. Но то, что конкретно этот вопрос с утечкой данных в Cambridge Analytica улажен (если можно так сказать, учитывая возложенное в рамках соглашения на главу Марка Цукерберга обязательство следить за соблюдением норм с вытекающей уголовной ответственностью), вовсе не означает, что у FTC больше не осталось претензий к Facebook. Одновременно с публикацией отчета за второй квартал 2019 года Facebook объявила, что прямо сейчас FTC ведет расследование деятельности компании в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства. В соотвествующем заявлении Facebook отметила, что получила официальное увдомление в прошлом месяце.

«Рынок онлайн-сервисов в целом и наша компания в частности стали объектами повышенного внимания со стороны регулирующих органов в прошлом квартале. В июне 2019 года FTC сообщила, что начинает антимонопольное расследование деятельности нашей компании», — сказано в отчете. «Кроме того, в июле 2019 года Министерство юстиции США анонсировала проведение антимонопольного расследования ведущих онлайн-платформ».

Еще в прошлом месяце Wall Street Journal сообщила, что FTC поручили провести антимонопольные расследования деятельности Facebook и Amazon, а Министерство юстиции США нацелилось на Google. В Facebook говорят, что получили уведомление в прошлом месяце, так что, вероятнее всего, позже на этой неделе, когда Amazon и Alphabet (материнская компания Google) опубликуют свои отчеты, мы получим подтвеждения еще двух антимонопольных расследований проти технологических компаний в США.

Возвращаясь к финансовому отчету Facebook, несмотря на все эти скандалы, утечки данных, постоянные проблемы в безопасности и проблем с регуляторами, дела у компании Марка Цукерберга идут очень даже неплохо. Во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка Facebook выросла на 28% — до 16,9 миллиардов долларов, число ежедневно активных пользователей достигло 1,59 млрд человек, увеличившись на 8%, а число ежемесячно активных пользователей составило 2,41 млрд человек, также увеличившись на 8%.

Источник: The Verge и Facebook