Facebook нельзя разрешать поглощать Giphy — британская антимонопольная служба





15 месяцев назад Facebook объявила о покупке сервиса хранения GIF-анимаций Giphy примерно за 400 миллионов долларов, чтобы интегрировать его в Instagram. Теперь сделка оказалась под угрозой срыва из-за антимонопольного расследования Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

В опубликованном 12 августа отчете CMA о результатах предварительной проверки говорится, что сделка должна быть отменена, поскольку она «негативно отразится на конкуренции между платформами социальных сетей».

«Миллионы сообщений, ежедневно публикуемых в социальных сетях, содержат GIF-изображения. Любое сокращение предложения или качества этих GIF-файлов может оказать значительное влияние на то, как люди используют эти сайты, и побудить к переходу на другую платформу, такую как Facebook. Поскольку большинство крупных сайтов соцсетей, конкурирующих с Facebook, сотрудничают с Giphy, остается только один крупный поставщик GIF-файлов — Tenor от Google. То есть, выбор невелик. CMA по итогам предварительной проверки обнаружило, что переход Giphy в собственность Facebook может привести к ограничению доступа к GIF-файлов для сторонних платформ. Или, как вариант, компания может изменить условия этого доступа — например, Facebook может потребовать от клиентов Giphy, таких как TikTok, Twitter и Snapchat, предоставить больше пользовательских данных для доступа к базе ее GIF-файлой. Такие действия могут укрепить и без того весьма прочное доминирующее положение Facebook». из заявления CMA

CMA также утверждает, что Giphy собиралась создать собственный рекламный бизнес, который мог бы конкурировать с Facebook. Но компания Марка Цукерберга заставила Giphy отказаться от этих планов вскоре после подписания сделки о поглощении, тем самым устранив потенциального конкурента.

Facebook неоднократно опровергала эти тезисы в официальной деловой переписке с регулятором, ссылаясь на внутренние документы, которые компания Марка Цукерберга и Giphy представили CMA в рамках расследования. В мае Facebook сообщила регулятору, что Giphy «не имеет собственной значимой аудитории» и уже «полагается на Facebook в части обеспечения львиной доли пользовательского трафика».

По данным источников The Verge, знакомых с ситуацией, Giphy привлекла 150 миллионов долларов за свою 8-летнюю историю, но так и не смогла стать прибыльной и на момент заключения сделки с Facebook у компании уже заканчивалась денежные средства. За несколько месяцев до этого Giphy не удалось привлечь дополнительное финансирование, и бизнес пришлось продать дешевле, чем изначально рассчитывали инвесторы.

«Мы не согласны с предварительными выводами CMA, которые, по нашему мнению, не подтверждены. Мы продолжим работать с CMA, чтобы развеять ошибочное представление, что сделка наносит ущерб конкуренции» из заявления Facebook.

Окончательный отчет CMA по сделке Facebook с Giphy должен быть опубликован в начале октября. Чем бы в итоге все не закончилось, похоже, что эпоха поглощений других социальных сетей Facebook подходит к концу. Недавняя покупка Kustomer, платформы обслуживания клиентов для бизнеса, за 1 миллиард долларов сейчас тоже находится на рассмотрении антимонопольных органов в разных странах и также может быть заблокирована. После многочисленных скандалов с утечками данных и продолжающихся антимонопольных расследований Facebook все сложнее проворачивать такие сделки. В последние годы Facebook удается без лишних вопросов со стороны регуляторов покупать только компании в области VR и AR.