ОБНОВЛЕНО: Facebook и Google позволят сотрудникам работать удалённо до конца 2020 года

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Компания Facebook позволит большинству своих сотрудников продолжать работать из дома до конца 2020 года. При этом компания не планирует открывать большинство офисов до 6 июля. Эту информацию первоначально озвучил генеральный директор Марк Цукерберг, а затем подтвердил пресс-секретарь Facebook.

Компания заявила, что такое решение было принято под воздействием многих факторов, в том числе информации от органов общественного здравоохранения, таких как Центры по контролю за заболеваниями и Университет Джонса Хопкинса, а также рекомендаций правительства. Калифорния постепенно начинает смягчать некоторые правила социального дистанцирования в рамках многоэтапно процесса.

Сотрудники Facebook работают из дома с марта, и компания заявила, что будет продолжать выплачивать зарплату на почасовой основе сотрудникам, которые, возможно, не смогут работать из-за сокращения штатов, закрытия офисов или болезни.

В прошлом месяце Марк Цукерберг объявил, что Facebook до июня 2021 года отменяет офлайн мероприятия, в которых должны принимать участие более чем 50 человек, включая конференцию Oculus Connect VR. Изначально планировалось её проводить осенью 2020 года, но теперь она будет проводиться только в режиме онлайн. Несмотря на то, что некоторые сотрудники не могут выполнять работу удаленно, Цукерберг ещё в апреле сказал следующее:

«В целом, мы не ожидаем, что все вернутся в наши офисы в течение некоторого времени».

ОБНОВЛЕНО: Другой технологически гигант – компания Google – также позволит большинству своих сотрудникам работать из дома до конца 2020 года. На работу в офисы вернутся лишь некоторые работники поискового гиганта. Частичный выход на работу в офисы ожидается летом этого года.

Информацию о продлении удалённой работы до конца 2020 года сообщил главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи в обращении к сотрудникам. Об этом сообщают осведомлённые источники. Сама компания Google пока никак не комментирует эту информацию.

Что касается тех случаев, когда сотрудникам нужно будет вернуться на работу в офисы компании, то по предварительным данным, это произойдёт примерно в июне или июле. Очевидно, окончательные сроки возврата к офисной работе будут зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции и рекомендаций здравоохранительных организаций.

Нельзя исключать, что вслед за Facebook и Google, и другие технологические компании также продлят для многих своих сотрудников сроки удалённой работы.

Источник: The Verge, Business Insider