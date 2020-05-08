ОБНОВЛЕНО: Facebook и Google позволят сотрудникам работать удалённо до конца 2020 года
Компания Facebook позволит большинству своих сотрудников продолжать работать из дома до конца 2020 года. При этом компания не планирует открывать большинство офисов до 6 июля. Эту информацию первоначально озвучил генеральный директор Марк Цукерберг, а затем подтвердил пресс-секретарь Facebook.
Компания заявила, что такое решение было принято под воздействием многих факторов, в том числе информации от органов общественного здравоохранения, таких как Центры по контролю за заболеваниями и Университет Джонса Хопкинса, а также рекомендаций правительства. Калифорния постепенно начинает смягчать некоторые правила социального дистанцирования в рамках многоэтапно процесса.
Сотрудники Facebook работают из дома с марта, и компания заявила, что будет продолжать выплачивать зарплату на почасовой основе сотрудникам, которые, возможно, не смогут работать из-за сокращения штатов, закрытия офисов или болезни.
В прошлом месяце Марк Цукерберг объявил, что Facebook до июня 2021 года отменяет офлайн мероприятия, в которых должны принимать участие более чем 50 человек, включая конференцию Oculus Connect VR. Изначально планировалось её проводить осенью 2020 года, но теперь она будет проводиться только в режиме онлайн. Несмотря на то, что некоторые сотрудники не могут выполнять работу удаленно, Цукерберг ещё в апреле сказал следующее:
«В целом, мы не ожидаем, что все вернутся в наши офисы в течение некоторого времени».
ОБНОВЛЕНО: Другой технологически гигант – компания Google – также позволит большинству своих сотрудникам работать из дома до конца 2020 года. На работу в офисы вернутся лишь некоторые работники поискового гиганта. Частичный выход на работу в офисы ожидается летом этого года.
Информацию о продлении удалённой работы до конца 2020 года сообщил главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи в обращении к сотрудникам. Об этом сообщают осведомлённые источники. Сама компания Google пока никак не комментирует эту информацию.
Что касается тех случаев, когда сотрудникам нужно будет вернуться на работу в офисы компании, то по предварительным данным, это произойдёт примерно в июне или июле. Очевидно, окончательные сроки возврата к офисной работе будут зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции и рекомендаций здравоохранительных организаций.
Нельзя исключать, что вслед за Facebook и Google, и другие технологические компании также продлят для многих своих сотрудников сроки удалённой работы.
Источник: The Verge, Business Insider