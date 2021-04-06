Facebook прекращает продажи VR-гарнитуры Oculus Rift S, требующей обязательного подключения к ПК





Ещё в прошлом году, вместе с выходом Oculus Quest 2, компания Facebook заявила о прекращении разработки гарнитур виртуальной реальности, требующих подключения к компьютеру. Версия Oculus Quest 2 стоимостью $299 могла использоваться как в качестве самостоятельного устройства, так и в связке с ПК посредством Oculus Link.

На тот момент речь шла о прекращении продаж подключаемых к ПК гарнитур Oculus Rift S в 2021 году. И вот этот момент настал. Гарнитура уже недоступна для покупки в собственном магазине компании. Также её нет в наличии и на Amazon. Компания Facebook подтвердила, что по мере исчерпания запасов в каналах продаж, они не будут больше пополняться.

В дальнейшем Facebook намерена сосредоточиться на полностью автономных VR-гарнитурах. Отметим, ещё в 2019 году Джон Кармак сказал, что выход версий Rift S и Quest служил тестом, чтобы выяснить, какой подход может продвинуть виртуальную реальность в мейнстрим. Потребители дали очевидный ответ на этот вопрос, предпочитая покупать устройства серии Quest.

Ранее говорилось, что Facebook намерена продолжить поддерживать платформу Rift, опираясь на фирменную технологию Oculus Link, позволяющую подключать через порт USB-C гарнитуру к любому игровому компьютеру, достаточно мощному для запуска проектов виртуальной реальности. Компания также обещала запустить в 2021 году некую общую библиотеку со всеми VR-играми для ПК и автономной гарнитуры.

Источник: Engadget