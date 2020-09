Oculus Quest 2 за $299, «смерть» Rift S, AR-очки (коллаб с Ray-Ban) и не только. Самые интересные анонсы Facebook Connect 7

Минувшие сутки были переполненными важными событиями в мире IT. 16 сентября также прошла традиционная ежегодная презентация Facebook Connect (старое название — Oculus Connect), посвященная новинкам в области дополненной и виртуальной реальности. Рассказываем о самых интересных анонсах Facebook.

Автономная VR-гарнитура Oculus Quest 2 за $299

По большому счету, официальный анонс оказался подтверждением недавней утечки, раскрывшей все подробности о гарнитуре виртуальной реальности Oculus Quest 2 — она поступит в продажу 13 октября.

Гарнитура Oculus Quest 2 уже доступна для предзаказа на сайте магазина Oculus по цене $299 за базовую версию с 64 ГБ памяти и $399 — за вариант с 256 ГБ памяти.

Ключевые характеристики Oculus Quest 2

Процессор: SoC Qualcomm Snapdragon XR2, дополненная 6 ГБ оперативной памяти.

Экран: цельный дисплей LCD разрешением 1832×1920 пикселей на каждый глаз и частотой обновления до 90 Гц (против двух экранов PenTile OLED разрешением1440х1600 пикселей каждый и частотой 72 Гц у предыдущего поколения).

​Габариты и вес: 191,5x102x142,5-295,5 мм (со сложенным и полностью распрямленным ремешком) и​ 503 г (на 70 г легче предшественника).

Контроллеры: обновленные Touch с более высокой точностью отслеживания движений и повышенной автономностью (обещают до четырех раз больше времени от заряда одной батарейки, чем в прошлом поколении).

Возможность регулировки межзрачкового расстояния: трехпозиционная система с режимами 58 мм, 63 мм и 68 мм.

Для Quest 2 не будет эксклюзивов. Библиотека игр будет общая с первой моделью, но новая модель будет запускать улучшенные версии в более высоком разрешении с повышенной кадровой частотой.

Линейка аксессуаров Quest 2 включая сменные накладки под разные формы лица и оголовье Elite Strap с отсеком для дополнительного аккумулятора.

Прекращение продаж Oculus Rift S

Facebook прекратит продажи Rift S, вышедшей в прошлом году, с 2021 года. Facebook решила сосредоточиться на полностью автономных VR-гарнитурах, отказавшись от развития направления шлемов, предназначенные для использования вместе с ПК. Важно подчеркнуть, что Facebook продолжить поддерживать платформу Rift, опираясь на фирменную технологию Oculus Link, позволяющую подключать гарнитуру к любому игровому компьютеру, достаточно мощному для запуска проектов виртуальной реальности, через USB-C. Но, как известно, стандарт VirtualLink, лежащий в основе Oculus Link, «мертв», так что неясно, сколько еще проживет VR-гейминг на ПК. Но очевидно, что дни его сочтены. При этом Facebook обещает в 2021 году запустить некую общую библиотеку со всеми VR-играми для ПК и автономной гарнитуры.

Facebook делает очки дополненной реальности

Facebook уже давно работает над созданием очков дополненной реальности и, похоже, сейчас компания наконец решилась на выпуск серийного устройства, разрабатываемого совместно с Ray-Ban. Эти новые очки лишены традиционных AR-возможностей. То есть, они не способны проецировать голограммы и соединять виртуальные объекты с предметами из реального окружения посредством наложения первых на вторые. Пока неясно, что конкретно смогут предложить эти очки со встроенными камерами и микрофонами. Сейчас они больше похожи на модный аксессуар вроде Snapchat Spectacles, чем технологичное устройство. И будем откровенны, перспективы такого гаджета, изрядно учитывая подпорченную многочисленными утечками репутацию Facebook, весьма сомнительны.

Между тем Facebook, в числе прочего, развивает куда более интересный AR-проект под кодовым названием Project Aria. Как сообщает The Verge, компания как раз начала отправлять сотрудников с очками для тестирования в реальных условиях, чтобы разработать надежные механизмы защиты конфиденциальности. Facebook сформулировала свод исследовательских принципов, вроде «никогда не пугай людей» и «обеспечить важные элементы контроля», а также предлагает два гранта для исследований потенциальных социальных последствий, связанных с VR и AR.

Расширение функциональности Quest: поддержка Messenger, фитнес-трекинга и Infinite Office

Oculus представила несколько новых функций, чтобы расширить применение Quest на другие области, помимо игр. Для отслеживания фитнес-целей появился сервис Oculus Move, который заточен под работу с такими популярными приложениями по фитнесу как Beat Sabre. Фирменный мессенджер Facebook Messenger интегрируют в Quest 2, что позволит, в числе прочег, стримить игровые сеансы в окно браузера.

Наконец, Facebook теперь продвигает Quest как полезный инструмент для работы. Наряду с приложениями для виртуального рабочего места, такими как Spatial, компания рекомендует Infinite Office, инструмент для объединения нескольких настраиваемых экранов и видеопотока с наружной камеры. То есть, можно получить бесконечное количество виртуальный мониторов, но при этом также видеть, что происходит в реальном мире. Функция станет доступна зимой.

Новые VR-игры по вселенным Star Wars, Warhammer 40,000, Assassin’s Creed и Splinter Cell

Oculus опубликовала длинный список новых игр для Oculus Quest 2 и трейлеры к ранее известным проектам. К первой категории относятся сиквел популярного симулятора скалолазания The Climb от Crytek, шутер Warhammer 40,000 Battle Sister, адаптация Myst, а также подтверждение Assassin’s Creed и Splinter Cell. Ко второй категории — приключенческий экшен Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.