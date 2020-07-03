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Facebook закроет свою альтернативу TikTok спустя полтора года после запуска

Facebook закроет свою альтернативу TikTok спустя полтора года после запуска

Facebook закроет свою альтернативу TikTok спустя полтора года после запуска


В конце 2018 года Facebook запустила сервис создания коротких музыкальных роликов с разными эффектами под названием Lasso, идейно копирующий сверхпопулярный TikTok. И вот спустя немногим более полутора лет компания Марка Цукерберга объявила о закрытии этого сервиса — 10 июля 2020 года Lasso прекратит работу.

Несмотря на все усилия Facebook так и не удалось повторить успех TikTok с Lasso. В Google Play у Lasso свыше 5 млн скачиваний, тогда как у TikTok — свыше 1 млрд.

Теперь у пользователей Lasso есть ровно неделя, чтобы загрузить ролики, которые они хотят сохранить.

Теперь в противостоянии с TikTok компания Facebook полностью полагается на сервис коротких видео Reels в Instagram, позволяющий создавать 15-секундные музыкальные видеоролики, как в  TikTok. На данный момент Reels доступен в Бразилии, Германии и Франции. В Facebook вполне могут воспользоваться недавней блокировки TikTok в Индии и попытаться замесить его собственным Reels в этой стране.

Лавры TikTok не дают покоя не только Facebook. Буквально на прошлой неделе YouTube приступил к тестированию в мобильных приложениях функции создания коротких 15-секундных видеороликов.

Источник: TechCrunch

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