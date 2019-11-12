Instagram запустил в Бразилии формат «историй», призванный составить конкуренцию TikTok

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Instagram запустил в Бразилии новый формат «историй» под названием Reels, позволяющий создавать 15-секундные музыкальные видеоролики, сообщает TechCrunch.

В ролики можно добавлять AR-эффекты и менять скорость воспроизведения. Кроме того, поддерживается функция «склеивания» нескольких видео. Пользователи могут выбрать музыку из собственной библиотеки Facebook или из других видеороликов, которые можно найти по хэштегам.

Результатом можно поделиться со всеми подписчиками, списком «лучших друзей», через личные сообщения и/или в специальном разделе, публикации из которого видны всем пользователям Instagram. Самые популярные видео собираются на отдельной вкладке.

Несмотря на то, что новация во многом напоминает музыкальные ролики из TikTok, директор Instagram по управлению продуктами Робби Штейн отметил, что «двух одинаковых продуктов не бывает». В разработке Reels компания особое внимание уделила тому, как сделать этот формат уникальным для Instagram, сказал Штейн.

«Ключевое отличие? В Instagram находятся все ваши друзья. Вам больше не нужно будет переключаться между приложениями, чтобы снять видео», — подчеркнул он.

Кроме того, предполагается, что возможность делиться своими музыкальными видео только с определенным кругом лиц будет выгодно отличать Reels от TikTok, где записываемые ролики находятся у всех на виду.

Функцию запустили в Бразилии, поскольку там много пользователей Instagram и есть музыкальная культура, пояснил представитель Instagram. Кроме того, пользователи в Бразилии «не так одержимы» TikTok, как, например, в Индии, добавил он. Когда Reels будет доступна в других странах, не уточняется.

Как отмечает TechCrunch, если раньше китайские компании пытались копировать американские, то в случае с TikTok и Reels клонирование произошло в противоположном направлении.

Источник: VC