Новости Устройства 12.05.2023 в 15:21

Накладные наушники Fairphone Fairbuds XL легко ремонтируются, запчасти для них можно заказывать через приложение

Вадим Карпусь

Автор новостей

Накладные наушники Fairphone Fairbuds XL легко ремонтируются, запчасти для них можно заказывать через приложение

Компания Fairphone подготовила к выпуску новую модель беспроводных накладных наушников, которые достаточно легко отремонтировать самим пользователем. Fairphone Fairbuds XL имеют модульную конструкцию, а производитель обещает легкий доступ к запасным частям.

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Среди сменных модулей упоминаются съёмная крышка оголовья, кабель, соединяющий динамики, а также модули левого и правого динамиков, которые позволяют заменить неисправный драйвер или шаткие кнопки. Также доступны сменная батарея (€19,95), амбушюры (€14,95), три части оголовья (€19,95 каждая). Большая часть электронных компонентов, таких как модуль Bluetooth 5.1, находятся в левом и правом модулях динамиков. Однако Fairphone может начать продавать запасные печатные платы, кнопки и микрофоны, если это будет оправдано.

Fairphone создала ремонтопригодные наушники Fairbuds XL, запчасти для которых можно заказывать через приложение

Производитель будет продавать модули Fairbuds XL через приложение Fairbuds, доступное в Play Store и App Store. Компания также намерена работать с клиентами, чтобы обеспечить поддержку или связаться с партнером по ремонту, если пользователь не захочет заниматься ремонтом самостоятельно. Партнёры также смогут принимать ненужные компоненты для повторного использования или переработки.

В наушниках Fairphone Fairbuds XL используются 40-миллиметровые динамики с частотной характеристикой 20-20 000 Гц, а батарея ёмкостью 800 мАч обеспечивает до 30 часов автономной работы. Сопутствующее приложение позволяет настраивать эквалайзер.

Fairphone создала ремонтопригодные наушники Fairbuds XL, запчасти для которых можно заказывать через приложение

Вместо типичной для смартфонов Fairphone 5-летней гарантии в случае Fairbuds XL производитель предлагает лишь 2 года гарантии. Устройство уже поступило в продажу по цене €249.

Источник: arstechnica


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