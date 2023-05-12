Накладные наушники Fairphone Fairbuds XL легко ремонтируются, запчасти для них можно заказывать через приложение

Компания Fairphone подготовила к выпуску новую модель беспроводных накладных наушников, которые достаточно легко отремонтировать самим пользователем. Fairphone Fairbuds XL имеют модульную конструкцию, а производитель обещает легкий доступ к запасным частям.

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Среди сменных модулей упоминаются съёмная крышка оголовья, кабель, соединяющий динамики, а также модули левого и правого динамиков, которые позволяют заменить неисправный драйвер или шаткие кнопки. Также доступны сменная батарея (€19,95), амбушюры (€14,95), три части оголовья (€19,95 каждая). Большая часть электронных компонентов, таких как модуль Bluetooth 5.1, находятся в левом и правом модулях динамиков. Однако Fairphone может начать продавать запасные печатные платы, кнопки и микрофоны, если это будет оправдано.

Производитель будет продавать модули Fairbuds XL через приложение Fairbuds, доступное в Play Store и App Store. Компания также намерена работать с клиентами, чтобы обеспечить поддержку или связаться с партнером по ремонту, если пользователь не захочет заниматься ремонтом самостоятельно. Партнёры также смогут принимать ненужные компоненты для повторного использования или переработки.

В наушниках Fairphone Fairbuds XL используются 40-миллиметровые динамики с частотной характеристикой 20-20 000 Гц, а батарея ёмкостью 800 мАч обеспечивает до 30 часов автономной работы. Сопутствующее приложение позволяет настраивать эквалайзер.

Вместо типичной для смартфонов Fairphone 5-летней гарантии в случае Fairbuds XL производитель предлагает лишь 2 года гарантии. Устройство уже поступило в продажу по цене €249.

Источник: arstechnica